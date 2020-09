Теперь другое колено: у Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразных связок

Полузащитник национальной сборной Италии Николо Дзаньоло получил тяжелую травму в игре с Нидерландами (1:0) в Лиге наций. В конце первого тайма хавбек повредил левое колено после дуэли с Донни Ван Де Беком и сразу же был заменен.

По информации Football Italia, сейчас есть подозрение на разрыв крестообразных связок. В этом году он уже получал подобное повреждение, но на правом колене.

Врач сборной Италии Андреа Ферретти сообщил, что у Дзаньоло серьезное растяжение связок. Пресс-служба "Ромы" отметила, что сегодня футболист пройдет медосмотр.

#ASRoma can confirm Nicolò Zaniolo suffered a trauma to the left knee during Italy’s match against Holland on Monday night.



On Tuesday, after returning to Rome, the player will undergo diagnostic and clinical tests to assess the full extent of the injury. pic.twitter.com/a5lOsnPtdW