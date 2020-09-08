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Нет Кумана – нет party? Нидерланды – Италия 0:1. Обзор матча и видео гола

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Голландцы уступили макаронникам

Нет Кумана – нет party? Нидерланды – Италия 0:1. Обзор матча и видео гола
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Первый тайм не порадовал болельщиков перед телевизорами яркими моментами – как хозяева, так и гости демонстрировали достаточно осторожный футбол без козырей. Тем не менее, единственный гол был забить на первой компенсированной к первому тайму минуте – после розыгрыша на левом фланге Иммобиле аккуратно навесил на Бареллу, а тот замкнул в окружении Ван Дейка, Хатебура, Фелтмана и Де Роона.

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги наций между Нидерландами и Италией

Амстердам. "Йохан Кройф Арена".

Нидерланды – Италия 0:1

Голы: Барелла (45+1)

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В статье: Италия Нидерланды Лига Наций Николо Барелла
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