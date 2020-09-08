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Нет Кумана – нет party? Нидерланды – Италия 0:1. Обзор матча и видео гола
Голландцы уступили макаронникам
Первый тайм не порадовал болельщиков перед телевизорами яркими моментами – как хозяева, так и гости демонстрировали достаточно осторожный футбол без козырей. Тем не менее, единственный гол был забить на первой компенсированной к первому тайму минуте – после розыгрыша на левом фланге Иммобиле аккуратно навесил на Бареллу, а тот замкнул в окружении Ван Дейка, Хатебура, Фелтмана и Де Роона.
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги наций между Нидерландами и Италией
Амстердам. "Йохан Кройф Арена".
Голы: Барелла (45+1)