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Австрия - Румыния 2:3. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Австрия - Румыния, Лига Наций, 7 сентября 2020

Австрия - Румыния 2:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Румыния, которые встречались во втором туре дивизиона В Лиги Наций. Игра прошла по совершенно нелогичному сценарию - хозяева владели более чем ощутимым преимуществом, однако голов больше забили гости. Пропустив уже на третьей минуте, австрийцы довольно быстро отыгрались. Однако в начале второго тайма Румыния вновь вышла вперед, а на 70-й минуте Максим эффектно забросил за шиворот киперу. Гол Онисиво сохранил интригу, но спасти хотя бы ничью Австрии, которая будет соперником Украины на Евро-2020, не удалось.

Лига Наций. Дивизион В. Второй тур
Австрия - Румыния 2:3
Голы: Баумгартнер 17 Онисиво 81 - Алибек 3, Григоре, 51, Максим 71

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В статье: Австрия Румыния Лига Наций
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