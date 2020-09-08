Австрия - Румыния 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Румыния, которые встречались во втором туре дивизиона В Лиги Наций. Игра прошла по совершенно нелогичному сценарию - хозяева владели более чем ощутимым преимуществом, однако голов больше забили гости. Пропустив уже на третьей минуте, австрийцы довольно быстро отыгрались. Однако в начале второго тайма Румыния вновь вышла вперед, а на 70-й минуте Максим эффектно забросил за шиворот киперу. Гол Онисиво сохранил интригу, но спасти хотя бы ничью Австрии, которая будет соперником Украины на Евро-2020, не удалось.

Лига Наций. Дивизион В. Второй тур

Австрия - Румыния 2:3

Голы: Баумгартнер 17 Онисиво 81 - Алибек 3, Григоре, 51, Максим 71