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Северная Ирландия - Норвегия 1:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Северная Ирландия - Норвегия, 7 сентября 2020, Лига Наций
Вашему вниманию видео обзор матча в рамках дивизиона В Лиги Наций между Северной Ирландией и Норвегией. Героем встречи стал юный форвард Боруссии Эрлинг Холанд, оформивший дубль (особенно эффектный первый гол) и отдал результативную передачу. Впрочем, стоит отметить и Сорлота, который тоже забил дважды.
Лига Европы. Дивизион В. Второй тур
Северная Ирландия - Норвегия 1:5
Голы: Макнейр 6 - Эльюнусси 2, Холанд 7, Сорлот 19 Сорлот 47, Холанд 58
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