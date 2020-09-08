Северная Ирландия - Норвегия 1:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча в рамках дивизиона В Лиги Наций между Северной Ирландией и Норвегией. Героем встречи стал юный форвард Боруссии Эрлинг Холанд, оформивший дубль (особенно эффектный первый гол) и отдал результативную передачу. Впрочем, стоит отметить и Сорлота, который тоже забил дважды.

Лига Европы. Дивизион В. Второй тур

Северная Ирландия - Норвегия 1:5

Голы: Макнейр 6 - Эльюнусси 2, Холанд 7, Сорлот 19 Сорлот 47, Холанд 58