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Швеция - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Южное спокойствие против нордического стресса

Швеция - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

8 сентября. 21:45. Сольна. "Френдс Арена"

Лига Наций. Группа А3

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

В матче плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2014 в Сольне хет-трик Криштиану Роналду превысил дубль Златана. Ныне Ибра играет против шведов. Да и четвертьфиналист ЧМ-2018 уже доказал, что сильнее без него. Потому главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш требует стопроцентную концентрацию и игру на грани возможностей. Криш, по мнению некоторых, также ослабляет своих. Без него сборная отыграла великолепно против хорватов, наиграв на 8-9 голов. Но только попробуйте сказать Роналду, что он не настолько важен и что кому-то лучше без него! И в Сольне-2020 должно быть весело.

Разумеется, после уничтожения Хорватии (4:1) португальцы чувствуют себя замечательно. Сантуш даже удивился тому, насколько умно, выверенно и компактно действовала его команда. Насколько заставила соперника играть плохо, не в свою игру. Не говоря о креативе - четыре гола, три стойки, 3-4 суперсейва вратаря соперников. Хотя и тренер говорит, что идеала не существует и всегда есть что улучшать, речь о лучшем матче в его каденции. И всё это без Роналду. Игрок сборной Швеции Густав Свенссон даже считает, что возвращение КриРо ослабит лузитан, имея в виду командную игру. Возможно.

В Швеции настроения явно иные. Поражение от французов (0:1) стало первым домашним в последних восьми матчах и вторым - в 14-ти на всех полях. Игра даже вызвала комплименты. Если бы не пропущенный из-за рикошетов... Главный тренер Янне Андерссон говорил о боли из-за результата. "Иногда лучше просто проиграть со счётом 0:3, чем так несправедливо". Хваля игроков за собранность. Однако тихо этот матч не прошёл. Вопросы о неучастии Александера Исака, критика в адрес вратаря Ольсена за гол и главное - скандал вокруг Деяна Кулушевски - создали весьма нездоровую атмосферу. Совершенно не шведскую.

Пресса растиражировала слова 20-летней надежды шведского футбола о том, что "шокирован" непопаданием в стартовый состав. Затем сдетонировало у Ибрагимовича, давнего врага Андерссона (из-за нежелания вернуть его в сборную). Ибра выразился даже нецензурно в адрес "некомпетентных людей, продолжающих разрушать шведский футбол". Игроки сборной ответили жёстко, в частности, Робин Куайсон назвал экс-капитана и легенду раздражающим, надоедливым человеком. А Андерссон грубо призвал говорить о "тех, кто играл" и не сдержал обещания выставить Кулушевски перед камерами. Буря.

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Кадры

Вряд ли Андерссон будет много менять. Хотя и заявляет, что некоторые не способны играть два матча за три дня. Ольсен останется в воротах. А вот правого защитника Лустига, не остановившего Мбаппе вместе с вратарём, может заменить игрок "Ньюкасла" Крафт. Линделёф останется командиром центра обороны. Кулушевски, наверное, сдвинет надёжного, но неяркого Ларссона. А в атаке ожидается выход нового капитана (Андерссон меняет капитанов постоянно) Берга и Исака, травму которого скрывали из-за "требований клубов". Либо Куайсона из "Майнца", игравшего против французов. Исак и Куайсон очень подвижны.

В отличие от 4-4-2 шведов с двумя форвардами, португальцы ныне предпочитают играть без них. Ставя на удары с 17-22 метров либо прорывы в штрафную издали. Первые в субботу удались "фальшивой девятке" Фелишу и Канселу, второй - Жоте. Сантушу очень понравилась вертикальная игра дебютанта, поэтому скорее Фелиш уйдёт в запас. В центре поля может получить отдых немолодой Моутинью. В пользу Невеша. Возможно, не сыграет и Бруну Фернандеш, у которого на днях родился ребёнок. Хотя его непросто заменить из-за новой травмы - Андре Гомеша. Нет и особых вариантов в обороне. Руи вместо Геррейру слева?

Что же касается Криштиану, то, по словам Сантуша, он уже оправился от инфекции. Сам игрок активно постил фото с энергичных тренировок с подписями о готовности. Он явно желает поскорее оформить свой сотый гол за сборную и продолжать погоню за мировым лидером в этой области иранцем Али Даеи, у которого 109.

Швеция: Ольсен, Крафт, Линделёф, Янссон, Аугустинссон, Экдаль, Ольссон, Кулушевски, Форсберг, Берг, Исак

Португалия: Антони Лопеш, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Невеш, Фернандеш, Бернарду Силва, Жота, Криштиану Роналду

Прогноз: Швеция - Португалия 1:2

Обе команды осторожны, немного пропускают, обычно никуда не спешат. Шведы пропустили лишь три мяча в предыдущих девяти матчах (если считать и два товарищеских, не признанных ФИФА). По победам в очных матчах они лидируют со счётом 7:5. Исак из "Реал Сосьедад" и Кулушевски из "Ювентуса" способны дать то, чего не было против Франции. Гол. А португальцы вряд ли способны вновь отыграть так, как в субботу. С другой стороны, они уверены в себе. А в гостях обычно даже играют лучше, чем дома - 18 забитых в последних семи матчах, лишь два поражения за четыре года. Потому ставим на них.

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Фернанду Сантуш сборная Португалии Янне Андерссон Национальная сборная Португалии национальная сборная Швеции Деян Кулусевски
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