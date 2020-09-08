И целого Джеко мало. Босния и Герцеговина – Польша 1:2. Обзор матча и видео голов

Босния и Герцеговина вышла на этот поединок в неосновном составе – Джеко появился лишь на последние 30 минут встречи. В рамках матча немного чудил главный арбитр Джюнейт Чакыр – турок поставил неоднозначный пенальти в ворота Польши, который реализовал Хайрадинович, но затем "белые орлы" зажали хозяев на их половине поля, забили мяч в раздевалку, а во втором тайме вышли вперед. Эдин не помог боснийцам, хотя шансы у форварда были.

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги наций между Боснией и Герцеговиной и Польшей.

Зеница. "Билино Поле".

Босния и Герцеговина – Польша 1:2

Голы: Хайрадинович (24, с пенальти) – Глик (45), Гросицкий (67)