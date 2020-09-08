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Франция - Хорватия. Где и когда смотреть матч Лиги Наций
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Наций Франция - Хорватия, 8 сентября 2020
Матч французов против хорватов - ремейк финала чемпионата мира-2018, в котором торжествовали "Галльские петухи", во второй раз в истории подняв над головой Кубок Жиля Риме.
Многих героев того поединка сегодня на поле не будет: Модрич, Ракитич и Манджукич с возрастом все реже приезжают в лагерь сборной; у Погба и Мбаппе коронавирус. Хорваты в целом затеяли смену поколений, и последние результаты команды не впечатляют. Франция же, несмотря на шикарный выбор в нападении, играет просто и даже примитивно, полагаясь на мощную опорную зону и защитников.
Смогут ли обновленные хорваты устоять против именитого, но безыдейного соперника - смотрите во вторник, 8 сентября, на Футбол 1. Начало игры Франция - Хорватия в 21:45.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Хорватия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Хорватия в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ/SK
- Франция - TF1, TF1 Live, Molotov
- Германия - DAZN
- Венгрия - Sport 1 Hungary
- Португалия - Sport TV LIVE, Match Player, Sport TV2
- Словакия - Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
- Испания - Cuatro
- Турция - S Sport+, S Sport 2
- Великобритания - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
- США - ESPN+, TUDN App, TUDNxtra, TUDN.com