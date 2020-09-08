Франция - Хорватия. Где и когда смотреть матч Лиги Наций

Матч французов против хорватов - ремейк финала чемпионата мира-2018, в котором торжествовали "Галльские петухи", во второй раз в истории подняв над головой Кубок Жиля Риме.

Многих героев того поединка сегодня на поле не будет: Модрич, Ракитич и Манджукич с возрастом все реже приезжают в лагерь сборной; у Погба и Мбаппе коронавирус. Хорваты в целом затеяли смену поколений, и последние результаты команды не впечатляют. Франция же, несмотря на шикарный выбор в нападении, играет просто и даже примитивно, полагаясь на мощную опорную зону и защитников.

Смогут ли обновленные хорваты устоять против именитого, но безыдейного соперника - смотрите во вторник, 8 сентября , на Футбол 1. Начало игры Франция - Хорватия в 21:45 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Хорватия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Хорватия в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут: