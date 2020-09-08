  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Франция - Хорватия. Где и когда смотреть матч Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - Хорватия. Где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги Наций Франция - Хорватия, 8 сентября 2020

Франция - Хорватия. Где и когда смотреть матч Лиги Наций
UA-Футбол
Новина українською

Матч французов против хорватов - ремейк финала чемпионата мира-2018, в котором торжествовали "Галльские петухи", во второй раз в истории подняв над головой Кубок Жиля Риме.

Многих героев того поединка сегодня на поле не будет: Модрич, Ракитич и Манджукич с возрастом все реже приезжают в лагерь сборной; у Погба и Мбаппе коронавирус. Хорваты в целом затеяли смену поколений, и последние результаты команды не впечатляют. Франция же, несмотря на шикарный выбор в нападении, играет просто и даже примитивно, полагаясь на мощную опорную зону и защитников.

Смогут ли обновленные хорваты устоять против именитого, но безыдейного соперника - смотрите во вторник, 8 сентября, на Футбол 1. Начало игры Франция - Хорватия в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Хорватия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Хорватия в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ/SK
  • Франция - TF1, TF1 Live, Molotov
  • Германия - DAZN
  • Венгрия - Sport 1 Hungary
  • Португалия - Sport TV LIVE, Match Player, Sport TV2
  • Словакия - Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
  • Испания - Cuatro
  • Турция - S Sport+, S Sport 2
  • Великобритания - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
  • США - ESPN+, TUDN App, TUDNxtra, TUDN.com
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Франции Национальная сборная Хорватии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...