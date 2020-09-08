Герой футбольного дня. Томаш Кендзера

А ведь интересно иногда посмотреть на "своих" со стороны... Сборная Польши вчера противостояла в Лиге наций сборной Боснии и Герцеговины, добыв в Зенице важную с психологической точки зрения победу. Целый матч за Кадру отыграл представитель киевского "Динамо" Томаш Кендзёра. Он действовал на позиции правого защитника и получил довольно низкую оценку от Whoscored – 6,6. А вот как его действия оценила местная пресса.

Sport.pl

Томаш Кендзёра: 2+. Пусть он и не допустил вопиющих ошибок, но был слишком защитным. Не очень полезен в наступлении, ведь редко рисковал у ворот соперника, действовал неэффективно, когда там оказывался. Если тренер откажется от идеи использовать Бартоша Берешински на левом фланге обороны (надеемся, что так и будет), то именно игрок "Сампдории" должен вытеснить Кендзёру из основного состава.

Ekstraklasa.net

Томаш Кендзёра: 3. Он был трудолюбивым, но по сравнению с коллегой на другом фланге обороны – бледным.

Przeglad Sportowy

Томаш Кендзёра: 5. У правого защитника – неблагодарная роль. В каждом матче его сравнивают с Бартошом Берешински. Кендзёра привык к твердости и дисциплине, в Зенице он ничего другого и не демонстрировал. Но и никого не подвел.

Sport.interia.pl

Томаш Кендзёра: 5 (по десятибалльной шкале).

Polsatsport.pl

Томаш Кендзёра: 5 (по десятибалльной шкале).

Поляки не в восторге от работы "динамовца", но у Томаша Кендзёры мало времени для анализа ошибок... Уже в пятницу его "Динамо" сыграет против "Десны", а дальше – старт в Лиге чемпионов. У Мирча Луческу есть на поляка планы. В частности, Томаш используется румынским тренером в центре защиты.

Насыщенный будет сезон.