Лига наций УЕФА
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Криштиану Роналду вернулся в основной состав сборной Португалии
Сможет забить сегодня?
Сегодня сборная Португалия сыграет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - Швеция.
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В стартовом составе чемпиона Европы выйдет Криштиану Роналду. Португалец не играл против Хорватии, так как получил небольшое повреждение. Сегодня он снова в строю.
Este é o nosso 11 para o jogo com a Suécia! Força, Portugal! #VamosTodos #VamosComTudo— Portugal (@selecaoportugal) September 8, 2020
This is our starting XI! #TeamPortugal pic.twitter.com/efGCdDeHau
Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча Швеция - Португалия вы можете
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