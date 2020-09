Криштиану Роналду вернулся в основной состав сборной Португалии

Сегодня сборная Португалия сыграет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - Швеция.

В стартовом составе чемпиона Европы выйдет Криштиану Роналду. Португалец не играл против Хорватии, так как получил небольшое повреждение. Сегодня он снова в строю.

Este é o nosso 11 para o jogo com a Suécia! Força, Portugal! #VamosTodos #VamosComTudo



This is our starting XI! #TeamPortugal pic.twitter.com/efGCdDeHau