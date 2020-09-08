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Криштиану Роналду вернулся в основной состав сборной Португалии

Лига наций УЕФА
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Сможет забить сегодня?

Криштиану Роналду вернулся в основной состав сборной Португалии
UA-Футбол
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Сегодня сборная Португалия сыграет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - Швеция.

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В стартовом составе чемпиона Европы выйдет Криштиану Роналду. Португалец не играл против Хорватии, так как получил небольшое повреждение. Сегодня он снова в строю.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча Швеция - Португалия вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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