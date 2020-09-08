Дания - Англия 0:0. Поздно проснулись

Так не хотели сборные Англии и Дании проигрывать, так осторожничали, оставляли сзади основные силы, что в итоге забыли забить. Не не смогли, потому что моменты были, а именно забыли. Ведь стоило вовремя раскрыться, рискнуть, дожать соперника в тот период, когда шла игра (это относится обеих команд) и можно было праздновать успех. Но имеем то, что имеем. Основная борьба тут еще впереди.

Хозяева сыграли чуть смелее, обязывало свое поле, хоть и не хватало поддержки трибун. А для англичан это был второй выездной поединок за три дня, необходимо было подопечным Саутгейта экономить силы. В итоге - всего один удар в створ ворот. Впрочем, свои шансы возникали и у сборной "Трех львов". Старался Кейн, регулярные рейды по флангу совершал Александер-Арнольд, на виду находился Санчо, при всем том, что мог молодой талант показать и большее. Сложилось впечатление, что в конечной стадии атак какой-то уверенности не хватало англичанам.

А вот Дания сыграла более уверенно, чаще доминировала, шла вперед и создала больше интересных моментов. В первом тайме обязаны были забивать Дольберг, Брейтуэйт и Эрикссен - совсем чуть-чуть им не хватало. Спасал свою команду и Пикфорд, а еще дважды мяч пролетал впритирку с каркасом ворот.

Затем Дилейни и все тот же Эрикссен угрожали гостям, несколько раз получался штурм ворот Англии, оборона хаотично выносила мяч, сказывалась усталость. Но на контратаках Кейн вполне мог подловить датчан, два верных шанса не использовал топ-форвард. Особенно не повезло Гарри на 68-й минуте - с близкого расстояния с убойной позиции Кейн пробил неточно.

На последних минутах команды обменялись опаснейшими выпадами. Примерно с 85-й минуты соперники стали рисковать, оголили тылы, получился зрелищный футбол на встречных курсах. Напряжение возросло до предела. Даже пример хладнокровности Шмейхель допустил банальную ошибку, а Кейн не смог ей воспользоваться и пробил мимо цели. Ничью можно назвать справедливым итогом встречи. Жаль только, что без голов.

Лига наций. Второй тур. Лига А

Стадион: Паркер Стэдиум (Копенгаген)

Главный арбитр: И. Ковач (Румыния)

Дания - Англия 0:0

Дания: 1. Шмейхель, 6. Кристенсен, 13. З. Йоргенсен, 7. Сков, 8. Дилейни, 15. Ньоргор (Хейберг 73), 18. Васс, 10. Эриксен, 9. Брейтуэйт (Кьяер 82), 12. Дольберг (Фальк 76), 20. Поульсен.

Англия: 1. Пикфорд, 3. Триппьер, 4. Коуди, 5. Гомез, 6. Дайер, 2. Александер-Арнольд (Мэйтленд-Найлс 86), 7. Филлипс (Грилиш 76), 8. Райс, 10. Стерлинг, 9. Кейн, 11. Санчо (Маунт 60).

Предупреждения: Брейтвейт 52 - Филлипс 73