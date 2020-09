Прямым ударом со штрафного. Роналду забил сотый гол за Португалию

Криштиану Роналду продолжает покорять новые вершины. На этот раз он сделал это за сборную Португалии.

Форвард вышел в стартовом составе на игру против Швеции и отметился забитым голом. Еще и прямым ударом со штрафного. Для него этот точный удар стал сотым в футболке национальной сборной.

Для установления такого достижения ему понадобилось провести 164 матча. Ниже приведена разбивка голов по календарным годам.

???????? Cristiano Ronaldo has scored his 100th international goal - has now scored for Portugal in 17 successive calendar years

2004 7

2005 2

2006 6

2007 5

2008 1

2009 1

2010 3

2011 7

2012 5

2013 10

2014 5

2015 3

2016 13

2017 11

2018 6

2019 14

2020 1 pic.twitter.com/glhDClD82q