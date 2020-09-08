Лига Наций. Франция - Хорватия 4:2. Эффект дежавю

Повторение финала чемпионата мира-2018 получилось на славу - команды со старта больше преуспевали в атаке, чем защите, и на двоих создали не меньше десятка ярких голевых шансов.

Хорваты выглядели настойчивее на старте. Пока хозяева не могли толком перейти центр поля, "Шашечные" пару раз опасно перехватывали мяч, много подавали в штрафную. По итогу их активность увенчалась голом Деяна Ловрена - экс-защитник "Ливерпуля" на замахе убрал Эрнандеса и прошил Льориса мощным ударом.

Забегая наперед, вся тройка центрбеков "Ле Бле" - Эрнандес, Упамекано и Ленгле - провели посредственный матч и много ошибались как позиционно, так и в передачах.

Хорватии не хватило атакующей мощи, чтобы пользоваться слабостью французов. Забив мяч, гости сконцентрировались на разрушении в средней зоне, и это была ошибка. Хватило их минут на 30-35, а ближе к перерыву французы так прижали "Шашечных" к воротам, что их защита начала трещать по швам. Один раз Ливакович выручил команду после удара Гризманна в упор, но в еще двух эпизодах был бессилен.

Сперва все тот же Антуан четко замкнул эффектную комбинацию с участием Марсьяля, Менди и Бен-Йеддера. А еще через минуту Марсьяль отправил мяч в сетку транзитом через Ливаковича после прострела с фланга. В обоих случаях защита хорватов выглядела статистами.

После перерыва превосходство французов никуда не делось, но гол от Брекало в редкой контратаке дал гостям надежду - Йосип на носовом платке уделал Менди и Ленгле, как детей.

Но как бы не старалась Хорватия в атаке, с дырявой защитой далеко не уедешь. Это "Шашечные" ощутили на себе в матче с Португалией, и то же самое произошло с французами. Упамекано после углового и Жиру с пенальти установили окончательный счет на табло. Получилось точное повторение результата финала ЧМ-2018 - вот только цена этого поединка совсем иная.

Хорваты наигрывают новый состав - и кое-какие успехи у них наметились везде, кроме защиты. Касательно Франции, то она доказала и себе, и всем вокруг, что может создавать и забивать без Мбаппе. Последние год-полтора в этом были большие сомнения.

Париж. "Стад де Франс"

Франция - Хорватия - 4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (автогол), Упамекано, 65, Жиру, 77 (с пенальти) - Ловрен, 16, Брекало, 55

Франция: Льорис - Упамекано, Ленгле, Эрнандес - Сиссоко, Канте (Камавинга, 63), Нзонзи, Менди - Гризманн (Фекир, 78) - Бен-Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль

Хорватия: Ливакович - Уремович (Вида, 57), Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк - Ковачич, Брозович, Влашич - Перишич (Пашалич, 67), Крамарич, Ребич (Брекало, 46)

Предупреждения: Ленгле, 38, Канте, 59, Нзонзи, 68 - Чалета-Цар, 34, Брозович, 76, Ловрен, 76