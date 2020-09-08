ЛН. Швеция - Португалия 0:2. Отличный дубль Роналду оставляет Португалию весёлой

Лига Наций. Группа А3

Сольна. "Френдс Арена"

Швеция - Португалия 0:2

Голы: Криштиану Роналду 45, 73

Швеция: Ольсен, Крафт, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Свенссон, Ольссон, Кулушевски (Экдаль 90), Форсберг (Сванберг 79), Берг, Исак (Куайсон 71)

Португалия: Антони Лопеш, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутинью (Невеш 72), Фернандеш, Бернарду Силва (Гедеш 22), Фелиш, Криштиану Роналду (Жота 81)

Предупреждения: Свенссон 14 - Геррейру 57, Фелиш 88

Удаление: Свенссон 44 (вторая жёлтая)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Такого скандала в шведском футболе не было давно. Даже в день официального матча сборной СМИ гораздо большее внимание уделяли конфликту её бывшего лидера Златана Ибрагимовича с нынешним главным тренером Янне Андерссоном. Aftonbladet заявил, что у "сине-жёлтых" ныне четыре соперника в группе Лиги Наций - Франция, Португалия, Хорватия и Златан. В стане же лузитан всё наоборот - радостно, спокойно и уверенно после уничтожения Хорватии (4:1). А выздоровление их лидера Криштиану Роналду A Bola как раз озаглавил: "Более весёлая Португалия". И после матча настроение обеих не изменилось.

В первые сорок минут правым казался бывший игрок "Таврии" Густав Свенссон, считавший, что с Роналду Португалия слабее как команда. Шведы начали мощным и вместе с тем ответственным прессингом, забрасывали в штрафную слева, выиграли первые 15 минут по владению мячом. Уже на второй минуте удару головой Берга метров с шести не хватило точности. Постепенно португальцы вернулись, завладели мячом. Но без остроты и скорости. Да и атаковали больше не через фланг Роналду. КриРо мог забить после подачи углового, но Ольсен отлично отбил ногой. Пепе не достал во вратарской при другом "стандарте".

Впрочем, в концовке первого тайма всё стало на свои места. Как и в матче Швеция - Франция в субботу. Не сразу. Ольсен блестяще остановил Роналду после заброса Канселу. Подкат Свенссона в ногу Моутинью казался авансом на второй тайм. Но только не для Роналду. Он уже сломал стену насмешек долгожданным голом с прямого штрафного за "Ювентус". И здесь пробил идеально, как в лучшие годы. Более чем достойное оформление сотни голов за сборную. Что в истории всех сборных мира удавалось лишь ему и Али Даеи.

В начале второго тайма гости вовсе не пытались добить хозяев. Лишь не отдавали мяч, простреливали с флангов и пробивали издали. Бруну Фернандеш после одного такого прострела с линии вратарской попал в перекладину. В середине тайма хозяева уже начали появляться в районе штрафной Лопеша. И тогда же Роналду как рукой забросил из района линии штрафной Ольсена. Сделав Швецию своей любимой жертвой среди сборных - семь голов. После такого довести матч до победы не составило никакого труда.

После блестящего выступления против Хорватии подопечные Фернанду Сантуша не впали в эйфорию, а отыграли ответственно и добыли комфортную победу на сложном выезде. Улучшив и без того отличные гостевые показатели до 20-ти забитых в последних восьми матчах за пределами Родины и 15-го матча из 17-ти гостевых без поражений. Они точно готовы защищать титул победителя Лиги Наций. А Роналду готов обходить Даеи, для чего нужны ещё девять голов. Шведы? Они поборолись и с Францией, и с Португалией, но обеим уступили дома. Не хватило качества и характера... Златана?