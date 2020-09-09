Вторая победа Ротаня, сотый гол Роналду. Главные новости за 8 сентября

Последний игровой день Лиги Наций в сентябре подарил обилие забитых голов. Франция и Хорватия повторили результат финала ЧМ-2018, только в этот раз "Шашечные" забили первыми. Это им, впрочем, не помогло устоять под мощью Гризманна, Марсьяля и Канте. Бельгия тоже пропустила первой от Исландии, но затем буквально втоптала островитян в газон. Португалия всухую победила Швецию благодаря шикарному дублю от нестареющего Роналду. Единственной топ-сборной дня, допустившей осечку, стала Англия - она так осторожничала в игре с Данией, что напрочь забыла про ворота.

Признаться, это победы заждались. Украина U-21 провалила осеннюю часть отбора на Евро, поэтому шансов туда попасть у наших практически не осталось. Тем не менее, победы всегда приятны. Тем более, сухие и гостевые. Финны смотрелись на голову слабее подопечных Руслана Ротаня в первом тайме - и этого хватило украинцам, чтобы обеспечить себе комфортный перевес. Голы забили Конопля и Сикан, но лучшим игроком встречи может считаться Булеца - у него чаще других проходили креативные решения. К слову, это только вторая победа молодежки после назначения Ротаня.

Криштиану Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии эффектным штрафным ударом в матче со Швецией. Что любопытно: свой дебютный мяч за "Селессау" нападающий забил аж 16 лет назад, в 2004 году. С тех пор он провел за сборную 164 матча, выиграв чемпионат Европы-2016 и Лигу Наций-2019. До мирового рекорда Али Даеи (109) по голам за сборную Роналду осталось всего ничего.

"Агробизнес" никак не может оправиться от вспышки коронавируса - стоило двум игрокам выздороветь, как список заболевших пополнился двумя другими исполнителями. Тем не менее, как объяснил тренер Александр Чижевский, просить о переносе ближайшей игры против "Кристалла", назначенной на 11 сентября, клуб не будет. В заявке "Агробизнеса" осталось 15 игроков - посмотрим, что из этого получится.

Ассоциация профессиональных футболистов АПЛ посчитала, что лучшим в чемпионате-2019/20 был именно Кевин, а не любой из футболистов доминировавшего в сезоне "Ливерпуля". Коллег впечатлила легкость, с которой Де Брюйне штамповал голевые передачи - их у него набралось аж 20, и это повторение рекорда Тьерри Анри, установленного в начале нулевых. К этому бельгиец добавил 13 забитых голов. Определенно, это его лучший сезон после переезда в Англию.

"Рома" вчера была главным ньюзмейкером дня среди клубов. Так, римляне продали в "Байер" провалившегося нападающего Патрика Шика, выручив 27 млн евро. Также клуб из Вечного города бесплатно отпустил в "Интер" 34-летнего левого защитника Александра Коларова. Того на "Сан-Сиро" очень хотел видеть Антонио Конте. Но самая громкая и, в то же время, печальная новость для "Ромы" - второй за год разрыв крестов у атакующего хава Николы Дзаньоло. По самым оптимистичным оценкам, он теперь пропустит 8 месяцев. Это огромная потеря для всей Серии А.

Ну и напоследок новости из украинской трясины. "Черкащина", пропустившая 1-й тур Второй лиги, все-таки нашла и тренера, и футболистов, и готова начать соревнования. Возглавил команду опытнейший Анатолий Бессмертный, а базироваться она будет на территории Белозерской ОТГ. Какова готовность "Черкащины" к уровню Второй лиги станет более-менее понятно уже 12 сентября после дерби с МСК "Днепр".