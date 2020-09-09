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Криштиану великий. Швеция - Португалия 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Швеция - Португалия, Лига Наций, 8 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Швеция - Португалия, которые встречались во втором туре дивизиона А Лиги Наций. Если в игре с хорватами чемпионы Европы не смогли задействовать свою главную звезду, то на этот раз Криштиану вышел с первых минут и сделал результат. Именно Роналду забил два эффектных гола, которые позволили португальцам отпраздновать уверенную победу. Первый из них стал юбилейным - 100-м за национальную сборную.
Лига Наций. Дивизион А. Второй тур
Швеция - Португалия 0:2
Голы: Роналду 45, Роналду 73
Первый тайм Второй тайм