Как в финале ЧМ. Франция - Хорватия 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Хорватия, которые встречались в рамках дивизион А Лиги Наций. Именно эти команды два года назад разыгрывали титул чемпиона мира в финале Мундиаля. Тогда матч завершился со счетом 4:2. На этот раз на табло светились те же цифры после финального свистка. Хотя счет открыли клетчатые, но под конец первого тайма пропустили от Гризманна, а потом случился автогол Ливаковича. После перерыва состоялась аналогичная ситуация - Хорватия забивает первая и пропускает два в ответ.

Лига Наций. Дивизион А. Второй тур

Франция - Хорватия 4:2

Голы: Гризманн 43, Ливакович 45 + 1 аг, Упамекано 66, Жиру 77 пен - Ловрен 16 Брекало 55