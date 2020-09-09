  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Наставник сборной Швеции: Криштиану Роналду определяет игру всей команды
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник сборной Швеции: Криштиану Роналду определяет игру всей команды

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Шведам забил дважды

Наставник сборной Швеции: Криштиану Роналду определяет игру всей команды
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Швеции Янне Андерссон высказался о поражении от Португалии в Лиге наций (0: 2).

Дубль оформил капитан португальской команды Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду - один из лучших игроков мира. Его игра определяет игру всей команды, - цитирует Андерсона Aftonbladet.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Криштиану Роналду Португалия Янне Андерсон
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...