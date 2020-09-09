Лига наций УЕФА
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Наставник сборной Швеции: Криштиану Роналду определяет игру всей команды
Шведам забил дважды
Главный тренер национальной сборной Швеции Янне Андерссон высказался о поражении от Португалии в Лиге наций (0: 2).
Дубль оформил капитан португальской команды Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду - один из лучших игроков мира. Его игра определяет игру всей команды, - цитирует Андерсона Aftonbladet.
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