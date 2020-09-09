Криштиану Роналду: Я не одержим рекордами, они случаются естественным путем

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал матч против Швеции в рамках дивизиона А Лиги Наций. Его команда победила 2:0, оба гола на счету Криштиану, который пересек отметку в 100 забитых мячей за национальную сборную.

"Я очень рад этой победе, которая позволила нам продолжать идти успешным путем. Ну и, конечно, этот рубеж в 100 голов, а затем 101-й с двумя красивыми ударами делают меня очень счастливым.

На очереди рекорд в 109 мячей (именно столько за сборную Ирана забил Али Дайи, что является наивысшим достижением в истории футбола - прим.). Но все идет своим чередом. Я не одержим идеей, считаю, что рекорды приходят естественным путем".

Роналду также в восторге от нынешнего уровня его партнеров и не берется прогнозировать свое будущее:

"Когда у меня была проблема с ногой, я знал, что смогу восстановиться ко второй игре. Мне нравится быть здесь, с этой группой игроков, тренером, персоналом. Я был уверен, что они хорошо сыграют в первом поединке (Португалия победила Хорватию 4:1), ведь у нас очень сильный состав и никто не является незаменимым.

"Что будет в будущем, знает только Бог. Я рад играть с этими молодыми игроками, наслаждаюсь этим моментом как индивидуально, так и коллективно".

Добавим, что после двух туров Португалия лидирует в третьей группе вместе с Францией - обе сборные выиграли по два матча, но у команды Роналду лучшая разница забитых и пропущенных.