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Криштиану Роналду: Я не одержим рекордами, они случаются естественным путем

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Слово герою матча Швеция - Португалия

Криштиану Роналду: Я не одержим рекордами, они случаются естественным путем
Новина українською

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал матч против Швеции в рамках дивизиона А Лиги Наций. Его команда победила 2:0, оба гола на счету Криштиану, который пересек отметку в 100 забитых мячей за национальную сборную.

"Я очень рад этой победе, которая позволила нам продолжать идти успешным путем. Ну и, конечно, этот рубеж в 100 голов, а затем 101-й с двумя красивыми ударами делают меня очень счастливым.

На очереди рекорд в 109 мячей (именно столько за сборную Ирана забил Али Дайи, что является наивысшим достижением в истории футбола - прим.). Но все идет своим чередом. Я не одержим идеей, считаю, что рекорды приходят естественным путем".

Роналду также в восторге от нынешнего уровня его партнеров и не берется прогнозировать свое будущее:

"Когда у меня была проблема с ногой, я знал, что смогу восстановиться ко второй игре. Мне нравится быть здесь, с этой группой игроков, тренером, персоналом. Я был уверен, что они хорошо сыграют в первом поединке (Португалия победила Хорватию 4:1), ведь у нас очень сильный состав и никто не является незаменимым.

"Что будет в будущем, знает только Бог. Я рад играть с этими молодыми игроками, наслаждаюсь этим моментом как индивидуально, так и коллективно".

Добавим, что после двух туров Португалия лидирует в третьей группе вместе с Францией - обе сборные выиграли по два матча, но у команды Роналду лучшая разница забитых и пропущенных.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Лига Наций
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Источник:
УЕФА
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Комментарии (8)
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Liverpool 333 (Кировоград )
09.09.2020 в 11:39
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Инспектор ( )
09.09.2020 в 11:29
Дариан придумает что нибудь,чтобы обгадить настоящего атлета
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0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.09.2020 в 10:36
Кріштіано Роналдо вчергове показав галактичний рівень футболу у 35, 5 років такий рівень футболу демонструвати дано лише дійсно легендам футболу і попри вік у пішоходи не прописався, як "любимчик" шепетівського АНАЛітика тому й рекорди будуть лише за португальцем аргентинець може готуватися до виходу на пенсію з нинішніми показниками, все одно ж навіть з МанСіті не вдалося шарму навести, щоб узяли...
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+4
0
paramon7 (Запорожье)
09.09.2020 в 10:22
Действительно ЛУЧШИЙ!!! И доказал это везде, где играл.
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+5
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.09.2020 в 10:46
у 4 командах, у 4 різних чемпіонатах (ТОП-ліги Англії, Іспанії, Італії)...від такої РЕАЛьності у "обожателей" Мессі може статися приступ шизофренії адже багато хто з них пишуть зі своєї РЕАЛьності, викликаної вжитими ними галюциногенами усі ж ми знаємо про РУКУ ПЕРЕСА та останні виграні Чемпіонати Світу Мессі...продовжувати можна до "безконечности"
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
09.09.2020 в 10:01
Все правильно, игрок должен просто играть на команду. И все пусть случается естественным путем. Но мы знаем и одержимых рекордами, и самого одержимого тоже.
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+3
0
kanavasha (Киев)
09.09.2020 в 09:51
С детства не любил Роналду... мне он всегда казался напышенным самодовольным пижоном... Месси ..а до него Роби Баджо..Зидан... мне всегда да и теперь казались гораздо талантливее их игра изящнее... но Кри Ро заставил приклониться... и для меня теперь как игрок.. он выше всех талантливых... потому что труд... воля... желание... самообладание.. это важнее.. и его пример для меня урок как для игры так и для жизни...
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+9
-1
F@ust (Прага)
09.09.2020 в 09:35
Поэтому ныряю, плачу и прошу пенальти. Что характерно, успешно
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0
-10


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