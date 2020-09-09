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Криштиану Роналду: Играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть там клоунов

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Интересное сравнение

Криштиану Роналду: Играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть там клоунов
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Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением об отсутствии болельщиков на матче Лиги наций против Швеции (2:0). Цитирует CR7 издание Record.

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"Мне нравится, когда с трибун кричат и свистят. Я заряжаюсь от этого, но здоровье людей превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом все. Самое главное – это люди. Тем не менее, играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть там цветов".

Криштиану Роналду отметился дублем в ворота шведов и установил историческое достижение, забив 100-й гол за национальную команду.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия коронавирус
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Источник:
Record

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Комментарии (3)
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Саша AS80 (Харків)
09.09.2020 в 11:39
вот так.... для этих зажравшихся миллионеров - мы обычные жалкие людишки и клоуны....
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.09.2020 в 11:25
Отличное сравнение ))))... эх, жаль , что клоуны без болельщиков выступают ...
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+1
0
troya (Ровно)
09.09.2020 в 11:05
Оце ляпнув! І глупий, коли мовчить, здається мудрим.
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+1
-1


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