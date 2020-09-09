Криштиану Роналду: Играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть там клоунов

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением об отсутствии болельщиков на матче Лиги наций против Швеции (2:0). Цитирует CR7 издание Record.

"Мне нравится, когда с трибун кричат и свистят. Я заряжаюсь от этого, но здоровье людей превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом все. Самое главное – это люди. Тем не менее, играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть там цветов".