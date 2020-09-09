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Криштиану Роналду: Играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть там клоунов
Интересное сравнение
Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением об отсутствии болельщиков на матче Лиги наций против Швеции (2:0). Цитирует CR7 издание Record.
"Мне нравится, когда с трибун кричат и свистят. Я заряжаюсь от этого, но здоровье людей превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом все. Самое главное – это люди. Тем не менее, играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть там цветов".
Криштиану Роналду отметился дублем в ворота шведов и установил историческое достижение, забив 100-й гол за национальную команду.