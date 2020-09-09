AS: Боссы Реала недовольны, что Азара вызвали в сборную Бельгии, но Эден не сыграл ни минуты

Мадридский "Реал" остался недоволен отъездом крайнего нападающего Эдена Азара в расположение сборной Бельгии. Клуб просил перед стартом сезона в Ла Лиге не вызывать Эдена и его соотечественника Тибо Куртуа в национальную команду на матчи Лиги наций с Данией (2:0) и Исландией (5:1).

Читайте также Лига Наций. Бельгия налегке перекусывает Исландию

Тем не менее, Роберто Мартинес пригласил Азара – Куртуа на сборе действительно отсутствовал, Тибо вернулся в Мадрид на прошлой неделе. Причина недовольства "сливочных" в том, что Азар не провел на поле ни одной минуты в обоих матчах, как сообщает AS.

Сам Эден не планировал ехать в стан бельгийцев и мог остаться в столице Испании, где готовился бы к сезону вместе с клубом, но главный тренер национальной команды убедил игрока приехать, ведь его присутствие необходимо в раздевалке партнерам, а игровая практика помогла б ему лучше подготовиться к старту чемпионата Испании. В сборной Бельгии Азар тренировался индивидуально. Мартинес действительно планировал задействовать Эдена в обоих матчах, но в итоге вообще не выпустил на поле.