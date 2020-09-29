Лига наций УЕФА
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Кендзера и Левандовский вызваны в сборную Польши
А также есть Милик и Пентек
Уже в октябре вновь возобновятся матчи национальных сборных. Свою заявку объявила сборная Польши.
Свое место в списке получил защитник "Динамо" Томаш Кендзера. Также тренер доверился Левандовскому, Милику и Кшиштофу Пентеку.
Robert Lewandowski called up to Poland's squad for the games against Finland (7 Oct), Italy (11 Oct) and Bosnia (14 Oct) pic.twitter.com/NJc0FWB3fj— Quadruple Winners ???????????????? (@iMiaSanMia) September 29, 2020
Польша сыграет в октябре три матча - против Финляндии, Италии и Боснии.
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