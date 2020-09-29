  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Кендзера и Левандовский вызваны в сборную Польши
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера и Левандовский вызваны в сборную Польши

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

А также есть Милик и Пентек

Кендзера и Левандовский вызваны в сборную Польши
UA-Футбол
Новина українською

Уже в октябре вновь возобновятся матчи национальных сборных. Свою заявку объявила сборная Польши.

Читайте такжеБосния и Герцеговина - Польша 1:2. Не помогли ни Джеко, ни Чакыр

Свое место в списке получил защитник "Динамо" Томаш Кендзера. Также тренер доверился Левандовскому, Милику и Кшиштофу Пентеку.

Польша сыграет в октябре три матча - против Финляндии, Италии и Боснии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Польша Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...