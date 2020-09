Кендзера и Левандовский вызваны в сборную Польши

Уже в октябре вновь возобновятся матчи национальных сборных. Свою заявку объявила сборная Польши.

Свое место в списке получил защитник "Динамо" Томаш Кендзера. Также тренер доверился Левандовскому, Милику и Кшиштофу Пентеку.

Robert Lewandowski called up to Poland's squad for the games against Finland (7 Oct), Italy (11 Oct) and Bosnia (14 Oct) pic.twitter.com/NJc0FWB3fj