Гарет Бэйл не поможет Уэльсу в ближайших матчах

В ближайшее время в клубном футболе состоится очередная пауза на матчи сборных.

Сборная Уэльса не сможет рассчитывать на своего лидера и капитана. Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться от травмы. Пока что, он не играл после возвращения в "Тоттенхэм".

Gareth Bale has been left out of Wales' 27-man squad for their upcoming international fixtures due to injury