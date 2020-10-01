Цыганикс вызван в сборную Латвии на матчи Лиги наций

Полузащитник " Зари " Андрейс Цыганикс получил вызов в национальную сборную Латвии.

Латвийцы проведут один товарищеский поединок плюс две игры в рамках Лиги Наций.

7 октября Латвия сыграет товарищеский поединок с Черногорией на выезде, а затем проведёт встречу со сборной Фарерских Островов 10 октября и Мальты 13 октября. Эти два матча будут сыграны в рамках Лиги Наций.

Также отметим, что за свою сборную Цыганикс провел на данный момент 10 матчей, результативными действиями не отмечался.