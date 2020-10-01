Лига наций УЕФА
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Цыганикс вызван в сборную Латвии на матчи Лиги наций
Хавбек Зари в обойме своей сборной
Полузащитник "
Латвийцы проведут один товарищеский поединок плюс две игры в рамках Лиги Наций.
7 октября Латвия сыграет товарищеский поединок с Черногорией на выезде, а затем проведёт встречу со сборной Фарерских Островов 10 октября и Мальты 13 октября. Эти два матча будут сыграны в рамках Лиги Наций.
Также отметим, что за свою сборную Цыганикс провел на данный момент 10 матчей, результативными действиями не отмечался.
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Источник:ФК Заря
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