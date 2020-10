С Роналду, Тринкао и новичком Ман Сити. Стал известен состав Португалии на Лигу Наций

Уже в ближайшие время клубный футбол возьмет паузу - зрителей ожидают матчи Лиги Наций.

Стала известна заявка сборной Португалии, которая пестрит известными именами. Здесь и Криштиану Роналду, и Бернарду Силва, и 126-миллионый Жоау Фелиш. Нашлось место для молодого Тринкао из "Барселоны" и новичка "Ман Сити" - Рубена Диаша.

