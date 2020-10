Лев озвучил заявку сборной Германии на матчи Лиги наций с Украиной и Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев определился с составом команды на матчи Лиги наций против Украины (10-го октября) и Швейцарии (13 октября), а также контрольный поединок с Турцией (7 октября).

При этом, как отмечает немецкий футбольный союз, не все игроки прибудут на сбор перед матчем с турками. Нойер, Зюле, Киммих, Горецка, Гнабри, Клостерманн, Хальстенберг и Кроос присоединятся к бундестим уже непосредственно перед матчами Лиги наций.

Вратари: Лено (Арсенал), Нойер (Бавария), Трапп (Айнтрахт Ф).

Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Клостерманн, Хальстенберг (Лейпциг), Хенрикс (Монако), Кох (Лидс), Рюдигер (Челси), Джан, Шультц (Боруссия Д), Штарк (Герта), Зюле (Бавария), Та (Байер).

Полузащитники: Амири (Байер), Дауд, Брандт (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ), Гнабри, Горецка, Киммих (Бавария), Хаверц (Челси), Хоффман, Нойхаус (Боруссия М), Кроос (Реал), Сердас (Шальке).

Нападающие: Вернер (Челси), Вальдшмидт (Бенфика).

Here's Joachim #Löw's squad for our upcoming matches against Turkey, Ukraine and Switzerland ????????



ℹ️ Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Klostermann, Halstenberg and Kroos will only feature in the UEFA Nations League games.#DieMannschaft #GERTUR #UKRGER #GERSUI pic.twitter.com/5zCLf2dKH0