  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лидер сборной Германии может не сыграть с Украиной в Лиге наций. Причина – симптомы гриппа
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер сборной Германии может не сыграть с Украиной в Лиге наций. Причина – симптомы гриппа

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Плохие новости для игрока "пенсионеров"

Лидер сборной Германии может не сыграть с Украиной в Лиге наций. Причина – симптомы гриппа
Новина українською

Форвард лондонского "Челси" и национальной сборной Германии Тимо Вернер рискует пропустить поединок с командой Андрея Шевченко в рамках Лиги наций. По информации портала Goal.com, 24-летний футболист Бундестим имеет симптомы гриппа.

Читайте такжеЛев озвучил заявку сборной Германии на матчи Лиги наций с Украиной и Швейцарией

Вернер уже сдал тест на коронавирус и ждет результат – об этом сообщил главный тренер Бундестим Йоахим Лев.

Напомним, матч Украина – Германия состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Также немцы сыграют со Швейцарией 13 числа. Вернер вызывается в главную команду своей страны с 2017 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия Йоахим Лев Тимо Вернер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джмиль (Запорожье)
07.10.2020 в 11:04
На изоляцию его. У нас тоже некому играть.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...