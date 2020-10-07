Лидер сборной Германии может не сыграть с Украиной в Лиге наций. Причина – симптомы гриппа

Форвард лондонского "Челси" и национальной сборной Германии Тимо Вернер рискует пропустить поединок с командой Андрея Шевченко в рамках Лиги наций. По информации портала Goal.com, 24-летний футболист Бундестим имеет симптомы гриппа.

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Вернер уже сдал тест на коронавирус и ждет результат – об этом сообщил главный тренер Бундестим Йоахим Лев.

Напомним, матч Украина – Германия состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Также немцы сыграют со Швейцарией 13 числа. Вернер вызывается в главную команду своей страны с 2017 года.