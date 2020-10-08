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Действующие победители ЛЧ, Вернер и Кроос. Германия назвала заявку на матч против Украины
Шикарная заявка
Уже на ближайших выходных, 10-го октября, сборная Украины сыграет против Германии на своем поле. "Немецкая машина" определилась с заявкой на матч.
В команду вошли сразу пять действующих победителей Лиги Чемпионов - Нойер, Гнабри, Зюле, Горецка, Киммих. Также в команде много других сильных игроков - Тони Кроос, Тимо Вернер и перспективный Кай Хавертц.
Полная заявка сборной Германии:
- Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп
- Защитники: Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерман, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Та
- Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Кай Хавертц, Йонас Хоффманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос
- Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер
Mit 23 Spielern in die Ukraine ????????— Die Mannschaft (@DFB_Team) October 8, 2020
Dem Kader nicht mehr angehören werden Benjamin Henrichs, Nico Schulz, Niklas Stark, Nadiem Amiri und Mahmoud Dahoud. ➡️ https://t.co/2EGYItL2ar#UKRGER #DieMannschaft pic.twitter.com/jBXncQKm3Z
Отметим, что после игры с командой Шевченко, Германия сыграет против Швейцарии.
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