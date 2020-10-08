Действующие победители ЛЧ, Вернер и Кроос. Германия назвала заявку на матч против Украины

Уже на ближайших выходных, 10-го октября, сборная Украины сыграет против Германии на своем поле. "Немецкая машина" определилась с заявкой на матч.

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В команду вошли сразу пять действующих победителей Лиги Чемпионов - Нойер, Гнабри, Зюле, Горецка, Киммих. Также в команде много других сильных игроков - Тони Кроос, Тимо Вернер и перспективный Кай Хавертц.

Полная заявка сборной Германии:

Вратари : Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп

: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп Защитники : Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерман, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Та

: Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерман, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Та Полузащитники : Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Кай Хавертц, Йонас Хоффманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос

: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Кай Хавертц, Йонас Хоффманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер

Mit 23 Spielern in die Ukraine ????????



Dem Kader nicht mehr angehören werden Benjamin Henrichs, Nico Schulz, Niklas Stark, Nadiem Amiri und Mahmoud Dahoud. ➡️ https://t.co/2EGYItL2ar#UKRGER #DieMannschaft pic.twitter.com/jBXncQKm3Z — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 8, 2020

Отметим, что после игры с командой Шевченко, Германия сыграет против Швейцарии.