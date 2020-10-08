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Действующие победители ЛЧ, Вернер и Кроос. Германия назвала заявку на матч против Украины

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Шикарная заявка

Действующие победители ЛЧ, Вернер и Кроос. Германия назвала заявку на матч против Украины
UA-Футбол
Новина українською

Уже на ближайших выходных, 10-го октября, сборная Украины сыграет против Германии на своем поле. "Немецкая машина" определилась с заявкой на матч.

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В команду вошли сразу пять действующих победителей Лиги Чемпионов - Нойер, Гнабри, Зюле, Горецка, Киммих. Также в команде много других сильных игроков - Тони Кроос, Тимо Вернер и перспективный Кай Хавертц.

Полная заявка сборной Германии:

  • Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп
  • Защитники: Матиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерман, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Та
  • Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Кай Хавертц, Йонас Хоффманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос
  • Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер

Отметим, что после игры с командой Шевченко, Германия сыграет против Швейцарии.

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В статье: Украина Германия Тони Кроос Мануэль Нойер Бернд Лено Юлиан Дракслер Леон Горецка Эмре Джан Тимо Вернер Маттиас Гинтер Никлас Зюле Серж Гнабри Юлиан Брандт Кевин Трапп Антонио Рюдигер Джан-Лука Вальдшмидт Йозуа Киммих Кай Хавертц Джонатан Та Тимо Хоффманн Робин Госенс Лукас Клостерман Робин Кох Марсель Хальстенберг
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(2 голосов)
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Комментарии (7)
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Dimka26 (Чернигов)
08.10.2020 в 19:25
Да уж.... заявочка внушительная. представляю. что будет в субботу. если выйдет хотя бы полурезервный состав... хотя даже игроки глубокого запаса вселяют страх. что будут возить
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 19:14
Украина - Динамо! Шева, почему ты на пике не ушёл в Милан, а прогнулся и рекламируишь днище?!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 19:10
Ща Шева как назовет пердолинков, немцы сикнут так, что не захотят даже выходить на игру! А Бущан, как сверкнет зубами, то вообще даже журналисты обсикаются!!!!
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
08.10.2020 в 18:45
жаль мы не увидим нормальной сборной украины в лиге нацмий , травмы, болезни, после травматичное состояние и некем заменить полноценным , а у соперника на 5 составов игроков
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+2
0
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simargl (Чернигов)
08.10.2020 в 18:38
Даже страшно представить... неужели до 8 дойдём??? Или спасёт недооценка наших сил немцами ???...
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+1
-1
Leo Forza Dnepr (Антиб)
08.10.2020 в 18:31
Будет опять кино для взрослых, как вчера ((( Хоть и очень хотелось бы ошибаться...
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+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
08.10.2020 в 18:31
Страшно не будет. Главное чтоб не больно.
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+2
-1


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