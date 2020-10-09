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Украина – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Украина – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок Лиги наций между сборными Украины и Германии.

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У "сине-желтых" почти нет времени, чтобы отойти после шока на "Стад Де Франс" – спарринг с французской сборной закончился крупнейшим поражением в истории главной украинской команды. Теперь подопечным Шевченко предстоит сыграть с еще двумя сильнейшими европейскими сборными.

Какой состав Андрей Николаевич выпустит на встречу с Бундестим? Поможет ли подкрепление в виде вратаря "Зари" и нескольких игроков "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 октября – в 21:40 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия UA-Футбол Лига Наций Трансляция Аудио онлайн
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