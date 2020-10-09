  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Вратарь Лиона сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Лиона сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Международная пауза бьет короной по голове

Вратарь Лиона сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии
Новина українською

Голкипер французского "Лиона" Антони Лопеш сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию во время тестирования в национальной сборной Португалии – об этом сообщают издания L'Équipe и A Bola.

Читайте такжеПятов: Симптомов никаких нет. Готов вернуться к тренировкам хоть сегодня

У остальных футболистов сборной результаты тестов отрицательные. Лопеш уже покинул расположение национальной команды и ушел на самоизоляцию.

Напомним, Португальцы сыграют в рамках Лиги наций с Францией 11 октября, а со Швецией – 14 числа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Португалия Франция Лион Антони Лопеш Национальная сборная Франции Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Équipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...