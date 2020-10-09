Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Лиона сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии
Международная пауза бьет короной по голове
Голкипер французского "Лиона" Антони Лопеш сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию во время тестирования в национальной сборной Португалии – об этом сообщают издания L'Équipe и A Bola.
У остальных футболистов сборной результаты тестов отрицательные. Лопеш уже покинул расположение национальной команды и ушел на самоизоляцию.
Напомним, Португальцы сыграют в рамках Лиги наций с Францией 11 октября, а со Швецией – 14 числа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:L'Équipe
Популярное сейчас
- Зинченко заявлен на ЛЧ в составе Манчестер Сити на новой позиции
- Стоимость Андрея Лунина выросла на 300 000 евро
- Банада пропустит 2 матча Александрии, дисквалифицированы еще 7 игроков
- Сборная Украины вернулась в Киев
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...