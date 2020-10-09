Вратарь Лиона сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Португалии

Голкипер французского "Лиона" Антони Лопеш сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию во время тестирования в национальной сборной Португалии – об этом сообщают издания L'Équipe и A Bola.

У остальных футболистов сборной результаты тестов отрицательные. Лопеш уже покинул расположение национальной команды и ушел на самоизоляцию.

Напомним, Португальцы сыграют в рамках Лиги наций с Францией 11 октября, а со Швецией – 14 числа.