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Энрике: Поедет ли Рамос на Олимпиаду? Мне он нужен на Евро
Конфликт интересов
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике посетил пресс-конференцию накануне матча против Швейцарии.
"Швейцария очень сильная команда, которая умеет играть на результат. Их часто недооценивают, а они заслуживают большего. Они сильны физически и могут дойти до финала Лиги Наций.
Рамос и Олимпиада? Я не знаю правда ли это. Он наш капитан и вносит большой вклад в нашу игру. Мне он будет нужен на Евро", - приводит слова наставника AS.
Отметим, что Евро состоится в июне и июле, а Олимпиада - в августе. Конечно, если COVID-19 не будет мешать спорту.
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