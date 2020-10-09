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Энрике: Поедет ли Рамос на Олимпиаду? Мне он нужен на Евро

Лига наций УЕФА
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Конфликт интересов

Энрике: Поедет ли Рамос на Олимпиаду? Мне он нужен на Евро
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике посетил пресс-конференцию накануне матча против Швейцарии.

"Швейцария очень сильная команда, которая умеет играть на результат. Их часто недооценивают, а они заслуживают большего. Они сильны физически и могут дойти до финала Лиги Наций.

Рамос и Олимпиада? Я не знаю правда ли это. Он наш капитан и вносит большой вклад в нашу игру. Мне он будет нужен на Евро", - приводит слова наставника AS.

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Отметим, что Евро состоится в июне и июле, а Олимпиада - в августе. Конечно, если COVID-19 не будет мешать спорту.

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В статье: Серхио Рамос Испания Швейцария Луис Энрике
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