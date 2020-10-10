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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аналитическая студия: до и после матча Украина - Германия. LIVE

Лига наций УЕФА
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Мы расскажем всё, что нужно знать об этом поединке

Аналитическая студия: до и после матча Украина - Германия. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Уже традиционный стрим нашего Youtube-канала, посвящённый важным матчам, сегодня вновь выйдет в эфир! До и после поединка между сборными Украины и Германии мы расскажем то, что нужно знать об этой встрече: последние новости из лагерей обеих команд, а также сделаем свои прогнозы на поединок.

Включайте нас в 21:00 перед игрой, а также в 23:45 после финального свистка.

Читайте такжеУкраина - Германия: Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча

Вы также можете принять участие в нашем прямом эфире. Пишите в комментариях или в чате к трансляции своё мнение о нынешней сборной Украины, свои ожидания от поединка с немцами и итогового результата!

Стрим перед матчем

Стрим после матча

Не забывайте, что следить за игрой вы также сможете в аудио трансляции от UA-Футбол!

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В статье: Украина Германия канал UA-Футбол
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