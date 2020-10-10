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Матч Украина - Испания обслужит польская бригада арбитров

Лига наций УЕФА
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При главном судье "сине-желтые" только побеждали

Матч Украина - Испания обслужит польская бригада арбитров
UA-Футбол
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Уже совсем скоро, 13-го октября, украинская сборная сыграет против Испании. Матч пройдет в Киеве в рамках турнира Лига Наций.

Главным арбитром выступит 44-летний Павел Гиль. На линиях ему будут помогать Конрад Сапела и Марцин Борковский. Четвертый арбитр - Павел Рачковский. Делегат УЕФА - Конул Мехтиева (Азербайджан). Судейский наблюдатель - Стефано Подечи (Сан-Марино).

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Можно сказать, что Гиль - фартовый арбитр для "сине-желтых". Он судил игру Украины против Нигера в 2014-м году, которая завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что сегодня команда Шевченко сыграет против Германии.

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В статье: Украина Испания Павел Гиль
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Источник:
УАФ

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