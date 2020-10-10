Матч Украина - Испания обслужит польская бригада арбитров

Уже совсем скоро, 13-го октября, украинская сборная сыграет против Испании. Матч пройдет в Киеве в рамках турнира Лига Наций.

Главным арбитром выступит 44-летний Павел Гиль. На линиях ему будут помогать Конрад Сапела и Марцин Борковский. Четвертый арбитр - Павел Рачковский. Делегат УЕФА - Конул Мехтиева (Азербайджан). Судейский наблюдатель - Стефано Подечи (Сан-Марино).

Читайте также Шевченко: Игроки должны брать ответственность за свою игру

Можно сказать, что Гиль - фартовый арбитр для "сине-желтых". Он судил игру Украины против Нигера в 2014-м году, которая завершилась со счетом 2:1.