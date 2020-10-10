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Лига наций УЕФА

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Франция - Португалия: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги Наций Франция - Португалия, 11 октября 2020

Франция - Португалия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
Новина українською

Франция и Португалия в двух стартовых турах уверенно расправились со сборными Швеции и Хорватии, и теперь они определят, какая из команд более достойна первого места. Это ни в коем случае не формальность, ведь в плей-офф выйдет только победитель группы.

Франция точно захочет отомстить за поражение в финале домашнего Евро-2016. С тех пор "Галльские петухи" стали сильнее. Появление Килиана Мбаппе резко изменило баланс сил на футбольном олимпе и подарило "Ле Бле" второй Кубок мира в истории. У Португалии тоже полно молодых звездочек, хоть и не такого калибра, плюс недавняя игра со шведами дала понять, что и Криштиану Роналду сбрасывать со счетов не стоит.

Кто в итоге возьмет верх - чемпионы мира или чемпионы Европы - узнаем в воскресенье, 11 октября, на Футбол 1. Начало игры Франция - Португалия в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Португалия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Португалия в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Чехия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
  • Франция - TF1, M6.fr, M6, Molotov
  • Германия - DAZN
  • Израиль - Sport 4, Sport 1
  • Польша - IPLA, Polsat Sport News
  • Португалия - RTP Play, Sport TV1, RTP 1, Sport TV LIVE, Match Player
  • Словакия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
  • Турция - S Sport+, S Sport 2
  • Великобритания - Sky Sports Premier League, SKY GO Extra
  • США - Univision NOW, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, TUDN USA, UniMás, ESPN
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В статье: Национальная сборная Франции Национальная сборная Португалии
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
10.10.2020 в 16:54
Украина не знает такие команды.
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