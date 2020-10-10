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Франция - Португалия: где и когда смотреть матч Лиги Наций
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Наций Франция - Португалия, 11 октября 2020
Франция и Португалия в двух стартовых турах уверенно расправились со сборными Швеции и Хорватии, и теперь они определят, какая из команд более достойна первого места. Это ни в коем случае не формальность, ведь в плей-офф выйдет только победитель группы.
Франция точно захочет отомстить за поражение в финале домашнего Евро-2016. С тех пор "Галльские петухи" стали сильнее. Появление Килиана Мбаппе резко изменило баланс сил на футбольном олимпе и подарило "Ле Бле" второй Кубок мира в истории. У Португалии тоже полно молодых звездочек, хоть и не такого калибра, плюс недавняя игра со шведами дала понять, что и Криштиану Роналду сбрасывать со счетов не стоит.
Кто в итоге возьмет верх - чемпионы мира или чемпионы Европы - узнаем в воскресенье, 11 октября, на Футбол 1. Начало игры Франция - Португалия в 21:45.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Португалия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча Франция - Португалия в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Чехия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
- Франция - TF1, M6.fr, M6, Molotov
- Германия - DAZN
- Израиль - Sport 4, Sport 1
- Польша - IPLA, Polsat Sport News
- Португалия - RTP Play, Sport TV1, RTP 1, Sport TV LIVE, Match Player
- Словакия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
- Турция - S Sport+, S Sport 2
- Великобритания - Sky Sports Premier League, SKY GO Extra
- США - Univision NOW, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, TUDN USA, UniMás, ESPN
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