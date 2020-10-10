Франция - Португалия: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Франция и Португалия в двух стартовых турах уверенно расправились со сборными Швеции и Хорватии, и теперь они определят, какая из команд более достойна первого места. Это ни в коем случае не формальность, ведь в плей-офф выйдет только победитель группы.

Франция точно захочет отомстить за поражение в финале домашнего Евро-2016. С тех пор "Галльские петухи" стали сильнее. Появление Килиана Мбаппе резко изменило баланс сил на футбольном олимпе и подарило "Ле Бле" второй Кубок мира в истории. У Португалии тоже полно молодых звездочек, хоть и не такого калибра, плюс недавняя игра со шведами дала понять, что и Криштиану Роналду сбрасывать со счетов не стоит.

Кто в итоге возьмет верх - чемпионы мира или чемпионы Европы - узнаем в воскресенье , 11 октября , на Футбол 1 . Начало игры Франция - Португалия в 21:45 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Португалия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

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