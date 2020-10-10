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Команда Йоветича не оступается. Черногория - Азербайджан 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Стеван забил один из голов

Команда Йоветича не оступается. Черногория - Азербайджан 2:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча Черногория - Азербайджан. Игра проходила в рамках Лиги Наций.

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Хозяева игры считаются фаворитами группы и в сегодняшнем матче в очередной раз это доказали. Они забили сопернику два безответных гола. Один точный удар на счету Стевана Йоветича.

Черногория - Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич 9, Иванович 71

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В статье: Азербайджан Стеван Йоветич Черногория
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