Команда Йоветича не оступается. Черногория - Азербайджан 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Черногория - Азербайджан. Игра проходила в рамках Лиги Наций.

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Хозяева игры считаются фаворитами группы и в сегодняшнем матче в очередной раз это доказали. Они забили сопернику два безответных гола. Один точный удар на счету Стевана Йоветича.

Черногория - Азербайджан 2:0

Голы: Йоветич 9, Иванович 71