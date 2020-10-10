  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Поддержка будет. Все билеты на матч Украина - Германия проданы
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поддержка будет. Все билеты на матч Украина - Германия проданы

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Осталось только хорошо сыграть

Поддержка будет. Все билеты на матч Украина - Германия проданы
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Украина принимает Германию в рамках Лиги Наций. До начала стартового свистка появилась хорошая новость.

Все билеты, которые поступили в продажу, были проданы. Даже несмотря на ограничения из-за коронавируса (30 процентов от общего количества мест), команде Шевченко все равно обеспечена поддержка.

Читайте такжеУкраина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте

Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.

Студия до матча

Студия после матча

Аудио комментарий матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
fcchauka (Днепр)
10.10.2020 в 21:10
ммда, конченный народ хохлы, когда 300 в сутки болеют сидят дома, когда 6000 идут смотреть футбол.
Ответить
+1
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.10.2020 в 21:15
Посмотри, козломордый, на матч Мясо -Бомжи от 03.10.2020!!!
Ответить
+1
-2
Пришта Литин (Киев)
10.10.2020 в 21:32
хули срешь здесь, бЫдло.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...