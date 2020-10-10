Поддержка будет. Все билеты на матч Украина - Германия проданы

Сегодня Украина принимает Германию в рамках Лиги Наций. До начала стартового свистка появилась хорошая новость.

Все билеты, которые поступили в продажу, были проданы. Даже несмотря на ограничения из-за коронавируса (30 процентов от общего количества мест), команде Шевченко все равно обеспечена поддержка.

Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.

Студия до матча

Студия после матча

Аудио комментарий матча