Лига наций УЕФА
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Поддержка будет. Все билеты на матч Украина - Германия проданы
Осталось только хорошо сыграть
Сегодня Украина принимает Германию в рамках Лиги Наций. До начала стартового свистка появилась хорошая новость.
Все билеты, которые поступили в продажу, были проданы. Даже несмотря на ограничения из-за коронавируса (30 процентов от общего количества мест), команде Шевченко все равно обеспечена поддержка.
Начало игры - в 21:45. UA-Футбол проведет студию до и после матча, а также проведет аудио комментарий поединка.
Студия до матча
Студия после матча
Аудио комментарий матча
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Источник:УАФ
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Комментарии (3)
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fcchauka (Днепр)
10.10.2020 в 21:10
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+1
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.10.2020 в 21:15
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+1
-2
Пришта Литин (Киев)
10.10.2020 в 21:32
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