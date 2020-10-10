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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Испания - Швейцария 1:0. На чужом несчастье

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Фурия Роха наказывает за ошибки

Лига наций. Испания - Швейцария 1:0. На чужом несчастье
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. Дивизион А. Группа 4
10.10.2020. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
Арбитр в поле - Али Палабийик (Турция)

Испания – Швейцария 1:0
Гол: Микель Оярсабаль 14

Испания: Де Хеа - Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Хосе Гайя - Дани Ольмо (Серхио Каналес 57), Серхио Бускетс, Микель Мерино - Ферран Торрес (Родри 88), Микель Оярсабаль (Херард Морено 73), Ансу Фати (Адама Траоре 57)

Швейцария: Ян Зоммер - Сильван Видмер (Марио Гавранович 86) - Нико Эльведи, Фабиан Шёр, Рикардо Родригес - Лорис Бенито (Стевен Цюбер 81) - Джибрил Сов (Рубен Варгас 60), Гранит Джака, Ремо Фройлер (Эдмилсон Фернандес 86) - Адмир Мехмеди (Джердан Шакири 60), Харис Сеферович

Предупреждения: Микель Мерино 64 – Фабиан Шёр 30, Ремо Фройлер 74

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В статье: Испания Швейцария Лига Наций
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