Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Испания - Швейцария 1:0. На чужом несчастье
Фурия Роха наказывает за ошибки
Лига наций. Дивизион А. Группа 4
10.10.2020. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
Арбитр в поле - Али Палабийик (Турция)
Испания – Швейцария 1:0
Гол: Микель Оярсабаль 14
Испания: Де Хеа - Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Хосе Гайя - Дани Ольмо (Серхио Каналес 57), Серхио Бускетс, Микель Мерино - Ферран Торрес (Родри 88), Микель Оярсабаль (Херард Морено 73), Ансу Фати (Адама Траоре 57)
Швейцария: Ян Зоммер - Сильван Видмер (Марио Гавранович 86) - Нико Эльведи, Фабиан Шёр, Рикардо Родригес - Лорис Бенито (Стевен Цюбер 81) - Джибрил Сов (Рубен Варгас 60), Гранит Джака, Ремо Фройлер (Эдмилсон Фернандес 86) - Адмир Мехмеди (Джердан Шакири 60), Харис Сеферович
Предупреждения: Микель Мерино 64 – Фабиан Шёр 30, Ремо Фройлер 74
Популярное сейчас
- Украина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте
- Вторая лига. Дубль Салбака приносит Подолью победу над лидером, Металлург громит Энергию - обзор субботних матчей 6-го тура
- Рух ведет переговоры с Вернидубом – ТаТоТаке
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск