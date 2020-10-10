  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Третий тур Лиги Наций

Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UA-Футбол
Новина українською

Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.

Читайте такжеУкраина - Германия. Анонс и прогноз на матч

Неплохо начав, команда Шевченко все равно пропустила первой. Не лучшая игра в обороне привела к точному удара Гинтера.

Второй тайм начался с нелепой ошибки Бущана, которая привела ко второму пропущенному, однако один гол Украина отыграла. Точный удар с пенальти удался Малиновскому.

Гол Гинтера

Гол Горецки

Гол Малиновского

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (43)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
10.10.2020 в 23:40
Команда брёвен.Но комментатор сказал гiдний хутбол, врёт.
Ответить
+1
0
Memorandum (Харьков)
10.10.2020 в 23:28
Не гоните на Бущана, он снова лучший игрок матча.
Ответить
+5
-2
egerrr (Ровно)
10.10.2020 в 23:28
Я не про те,що він хріново зіграв,я про те ,що команда все-таки щось може)
Ответить
+1
-1
egerrr (Ровно)
10.10.2020 в 23:22
Якби не ляп Бущана,була б навіть нічия)
Ответить
0
-4
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:24
Посчитай сколько раз выручил,все ляпы делают,вспомни ляпова
Ответить
+2
-1
kalan-86 (Анкара)
10.10.2020 в 23:25
Если бы он не потянул летели бы с большим счётом ;)
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:17
Безисходность ... 6 динамовцев в основе это тихий ужас ... без Луческу они в себя не верят.
Ответить
+5
-4
Термит (Киев)
10.10.2020 в 23:02
Шевченко в курсе, что замены можно делать? Ярмоленко и Витя - никакие...
Ответить
+2
-2
vlotko (Броди)
10.10.2020 в 22:53
Бущан чудить, та відбий м'яча а не мови його. Де центральні захисники?
Ответить
+2
0
tartar (Львів)
10.10.2020 в 22:47
Довбані дудки на стадіоні. Добивають і без того унилу картінку.
Ответить
+6
0
avatar
metall1925 (Merefa)
10.10.2020 в 22:45
Согласен Рома не в форме, это минус 1 игрок в команде, лучше бы без напа играли, хоть Марлоса ещё в центр выпустили
Ответить
+3
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
10.10.2020 в 22:45
Шева, ну меняй уже Ярмолу!!!При любой замене хуже не будет!!!
Ответить
+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:02
Ярмола мертвый. Но и остальные не лучше. А после чудилы в воротах руки позоже опустились у всех... и у Шевы в первую очередь.
Ответить
0
-1
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:21
послушай чудила!!..если бы не Бущан было бы уже 4-0 минимум
+2
-1
Термит (Киев)
10.10.2020 в 22:43
Малиновский на Испанию самоустранился...
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
10.10.2020 в 22:42
Яремчук абсолютно не в формі!Ярмоленко і Яремчука потрібно замінити.
Ответить
+5
0
С.Карпович. (Ланівці)
10.10.2020 в 22:39
Ярмоленку тре зрозуміти що футбол то не його.Ше молодшим щось виходило,а зараз без сльози не глянеш.
Ответить
+9
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
10.10.2020 в 22:37
Пока без шансов.
Ответить
+2
-1
shat (киев)
10.10.2020 в 22:36
вы меня простите , но два дятла в нападении это много , ладно Ярмоленко старый кульгавый , но Яремчук это же бездарность , полное отсутствие техники , не видит поля да и не понимает вообще как и кому отдать пас , Динамо его попёрло а Шева !!! просто пииииииии
Ответить
+5
-3
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
10.10.2020 в 22:39
Ґладкий чи Зозуля допомогли би мабуть
Ответить
+2
-1
vlotko (Броди)
10.10.2020 в 22:45
Ага Гладкий, в молоді роки., був посередній форвард, а тепер і поготів...
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
10.10.2020 в 22:43
А кого, замість Яремчука?
Ответить
+3
-1
shat (киев)
10.10.2020 в 22:47
если честно любого
+1
-1
shat (киев)
10.10.2020 в 22:55
я вообще не понимая за какие заслуги он в сборной
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:03
Филиппова .
0
0
pacino (Калуш)
10.10.2020 в 23:08
Шо ти мелеш? Нормальний він нападаючий. Два гола за Гент на днях забив.
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
10.10.2020 в 22:35
Ну нормально и грамотно нас возят, другого и не ожидал...
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
10.10.2020 в 22:34
Я одного не розумію. Для чого тулити Миколенка в центр поля - постійно з тої зони паніка і небезпечні моменти. Як і в матчі з Францією
Ответить
+4
-1
Alex Sunchez
10.10.2020 в 22:35
Потому что нет цз нормальных вообще
Ответить
+2
-1
shat (киев)
10.10.2020 в 22:38
что значит нет ? а чемпионат украины что остановился ? или там без центральных играют
+2
-1
Alex Sunchez
10.10.2020 в 22:46
В чемпионате Украины футболисты могут только коровам хвосты крутить, то что на поле это самый лучший состав из доступных.
Ответить
+1
-1
Lion Killer (Львів)
10.10.2020 в 22:50
ну не знаю, мені здається, когось можна було б і спробувати з Десни/Зорі/Александрії. Для того і є товариські матчі і ліга націй
Ответить
+1
0
Alex Sunchez
10.10.2020 в 22:33
На 30 мин ярмола как будто уже 3 тайма отбегал
Ответить
+7
-1
vlotko (Броди)
10.10.2020 в 22:48
А Малиновський , що щось показав? Хоча молодий і має землю під собою рити.
Ответить
0
-2
vlotko (Броди)
10.10.2020 в 22:49
А Циганков грає? Щось його не чути ...
Ответить
+1
0
Memorandum (Харьков)
10.10.2020 в 22:26
Шева Лёву подогнал хабар, разгрома не будет!
Ответить
+1
-1
Rosanero (palermo)
10.10.2020 в 22:41
Вибачаюсь випадковий - хотів ставити +
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
10.10.2020 в 22:22
Кто там 3.14здел на Бущана? Уже два супер сейва в первом тайме! Одна из лучших оценок после Франции.
Ответить
+6
-2
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
10.10.2020 в 22:38
Ще 2 тайм.
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
10.10.2020 в 22:41
Сержант,якщо захисники будуть дозволяти бити,як для Гнабрі,то і Нойєр буде безсилий!
+1
0
kalan-86 (Анкара)
10.10.2020 в 23:02
Но что же ты сделал на выходе то, Джорж?? :(
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:06
Уже своё нашел , Бущан твой... жонглер, мля ...
Ответить
+1
-1
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:23
ошибки бывают у в е,ляпов на даст соврать..а твой черниговской мышелов уже бы полную авоську напривозил в обосраных штанах
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...