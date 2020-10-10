Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

вы меня простите , но два дятла в нападении это много , ладно Ярмоленко старый кульгавый , но Яремчук это же бездарность , полное отсутствие техники , не видит поля да и не понимает вообще как и кому отдать пас , Динамо его попёрло а Шева !!! просто пииииииии