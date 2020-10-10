Лига наций УЕФА
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Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Третий тур Лиги Наций
Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.
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Неплохо начав, команда Шевченко все равно пропустила первой. Не лучшая игра в обороне привела к точному удара Гинтера.
Второй тайм начался с нелепой ошибки Бущана, которая привела ко второму пропущенному, однако один гол Украина отыграла. Точный удар с пенальти удался Малиновскому.
Гол Гинтера
Гол Горецки
Гол Малиновского
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