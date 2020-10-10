Снова пропускаем первыми. Гинтер вывел вперед Германию в игре против Украины

Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.

Неплохо начав, команда Шевченко все равно пропустила первой. Не лучшая игра в обороне привела к точному удара Гинтера.

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