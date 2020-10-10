Лига наций УЕФА
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Снова пропускаем первыми. Гинтер вывел вперед Германию в игре против Украины
А начинали неплохо
Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.
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Неплохо начав, команда Шевченко все равно пропустила первой. Не лучшая игра в обороне привела к точному удара Гинтера.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.
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Комментарии (4)
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kanoist (мариуполь)
10.10.2020 в 22:53
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simargl (Чернигов)
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alktus (Хмельницкий)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
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