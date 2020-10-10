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Снова пропускаем первыми. Гинтер вывел вперед Германию в игре против Украины

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

А начинали неплохо

Снова пропускаем первыми. Гинтер вывел вперед Германию в игре против Украины
UA-Футбол
Новина українською

Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.

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Неплохо начав, команда Шевченко все равно пропустила первой. Не лучшая игра в обороне привела к точному удара Гинтера.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Германия
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Комментарии (4)
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kanoist (мариуполь)
10.10.2020 в 22:53
0-2, смотреть это мне не поэволяет моя нервная система...посмотрю потом обзор...уже и счёт буду знать 1-5))) сочувствую Шеве,нельзя Бушана было ставить,никак нельзя...
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+2
0
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simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 22:51
0 - 2 ... нет слов!!! Бущан своё всегда найдёт...
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+3
0
alktus (Хмельницкий)
10.10.2020 в 22:36
И вроде неплохо играем. Но нет защиты.
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0
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
10.10.2020 в 22:44
неплохо это просто 3 паса в центре? в атаку когда пойдут?
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+2
0


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