Малиновский пропустит матч против Испании

Сегодня сборная Украина на своем поле принимает Германию. Турнир проходит в рамках Лиги Наций.

В первом тайме желтую карточку получил Руслан Малиновский. Для него это второй "горчичник" в рамках текущей Лиги Наций. Из-за этого, он точно пропустит игру против Испании, которая пройдет 13-го октября.