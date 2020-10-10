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Малиновский пропустит матч против Испании

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Будет тяжело

Малиновский пропустит матч против Испании
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украина на своем поле принимает Германию. Турнир проходит в рамках Лиги Наций.

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В первом тайме желтую карточку получил Руслан Малиновский. Для него это второй "горчичник" в рамках текущей Лиги Наций. Из-за этого, он точно пропустит игру против Испании, которая пройдет 13-го октября.

Отметим, что после первой половины Украиина минимально проигрывает.

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В статье: Украина Германия Руслан Малиновский
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