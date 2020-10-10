Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский пропустит матч против Испании
Будет тяжело
Сегодня сборная Украина на своем поле принимает Германию. Турнир проходит в рамках Лиги Наций.
В первом тайме желтую карточку получил Руслан Малиновский. Для него это второй "горчичник" в рамках текущей Лиги Наций. Из-за этого, он точно пропустит игру против Испании, которая пройдет 13-го октября.
Отметим, что после первой половины Украиина
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили
- Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- Украина - Германия. Коваленко и Забарный сыграют в старте
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...