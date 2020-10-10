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Обидная ошибка Бущана. Горецка увеличил преимущество сборной Германии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Неубедительная игра Георгия

Обидная ошибка Бущана. Горецка увеличил преимущество сборной Германии
UA-Футбол
Новина українською

Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.

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На старте второго тайма гости укрепили преимущество. Точный удар удался Горецке, который воспользовался нелепой ошибкой Бущана.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Германия Леон Горецка
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