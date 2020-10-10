Лига наций УЕФА
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Обидная ошибка Бущана. Горецка увеличил преимущество сборной Германии
Неубедительная игра Георгия
Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.
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На старте второго тайма гости укрепили преимущество. Точный удар удался Горецке, который воспользовался нелепой ошибкой Бущана.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.
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