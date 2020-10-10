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Лига Наций. Гибралтар выиграл второй матч подряд, две ничьих в группе D

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Не самый результативный день

Лига Наций. Гибралтар выиграл второй матч подряд, две ничьих в группе D
UA-Футбол
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В группе слабейших команд европейского континента было сыграно три матча. Кратко пробежимся по их результатам.

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Гибралтар добыл вторую победу подряд, обыграв на выезде Лихтенштейн. Они сумели возглавить группу. А вот Латвия и Фареры, а также Андорра и Мальта, не определили сильнейшего.

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Гол: Де Барр 10

Фарерские острова - Латвия 1:1
Голы: Фэре 28 - Икаучниек 25

Андорра - Мальта 0:0

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В статье: Андорра Латвия Лихтенштейн Мальта Фарерские острова Гибралтар
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