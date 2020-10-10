Лига Наций. Гибралтар выиграл второй матч подряд, две ничьих в группе D

В группе слабейших команд европейского континента было сыграно три матча. Кратко пробежимся по их результатам.

Гибралтар добыл вторую победу подряд, обыграв на выезде Лихтенштейн. Они сумели возглавить группу. А вот Латвия и Фареры, а также Андорра и Мальта, не определили сильнейшего.

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Гол: Де Барр 10

Фарерские острова - Латвия 1:1

Голы: Фэре 28 - Икаучниек 25

Андорра - Мальта 0:0