Лига наций УЕФА
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Лига Наций. Гибралтар выиграл второй матч подряд, две ничьих в группе D
Не самый результативный день
В группе слабейших команд европейского континента было сыграно три матча. Кратко пробежимся по их результатам.
Гибралтар добыл вторую победу подряд, обыграв на выезде Лихтенштейн. Они сумели возглавить группу. А вот Латвия и Фареры, а также Андорра и Мальта, не определили сильнейшего.
Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Гол: Де Барр 10
Фарерские острова - Латвия 1:1
Голы: Фэре 28 - Икаучниек 25
Андорра - Мальта 0:0
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