  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Шевченко: Достойно проиграли хорошему сопернику
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Достойно проиграли хорошему сопернику

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Боролись, но не смогли

Шевченко: Достойно проиграли хорошему сопернику
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал прошедший матч против Германии.

Читайте такжеУкраина - Германия 1:2. Где-то между отчаянием и надеждой

"Я остался очень доволен самоотдачей и выполнением плана на игру. Ребята терпели, было тяжело против такой топ-сборной. Надо было включаться, работать, бороться и играть в футбол. Частично это удавалось, частично - нет. Все-таки были игроки, которым чуть старше 18 лет, которые не имеют опыта. И эти матчи дадут почувствовать этот уровень.

Мы не должны были так садиться в свою штрафную, но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно, хорошему сопернику. И приятно, что болельщики пришли на стадион, мы очень соскучились. Я доволен всеми - и теми, кто был в основе, и теми, кто выходил на замену. Все сделали свою работу.

Ошибка Георгия Бущана? Я буду поддерживать любого футболиста. Все ошибаются, нет таких, кто не ошибается. Кроме того, Георгий выручил в нескольких моментах, сыграл хорошо", - заявил Шевченко в комментарии Футбол 1.

Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете посмотреть на нашем сайте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Германия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...