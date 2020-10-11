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Шевченко: Достойно проиграли хорошему сопернику
Боролись, но не смогли
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал прошедший матч против Германии.
"Я остался очень доволен самоотдачей и выполнением плана на игру. Ребята терпели, было тяжело против такой топ-сборной. Надо было включаться, работать, бороться и играть в футбол. Частично это удавалось, частично - нет. Все-таки были игроки, которым чуть старше 18 лет, которые не имеют опыта. И эти матчи дадут почувствовать этот уровень.
Мы не должны были так садиться в свою штрафную, но я остался доволен. Хоть мы и проиграли, но проиграли достойно, хорошему сопернику. И приятно, что болельщики пришли на стадион, мы очень соскучились. Я доволен всеми - и теми, кто был в основе, и теми, кто выходил на замену. Все сделали свою работу.
Ошибка Георгия Бущана? Я буду поддерживать любого футболиста. Все ошибаются, нет таких, кто не ошибается. Кроме того, Георгий выручил в нескольких моментах, сыграл хорошо", - заявил Шевченко в комментарии Футбол 1.
Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете посмотреть на
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