Испания - Швейцария 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Испания - Швейцария, которые встречались в рамках третьего тура Лиги Наций. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый форвардом «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем. Благодаря этой победе Испания закрепилась на первом месте в четвертой группе, где также выступает сборная Украины. У Фурии Роха семь баллов, у Бундестим - 5, у Украины - 3, у Швейцарии - 1.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. Третий тур

Испания - Швейцария 1:0

Гол: Оярсабаль 13