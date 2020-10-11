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Испания - Швейцария 1:0. Видео обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Испания - Швейцария, Лига Наций, 10 октября 2020

Испания - Швейцария 1:0. Видео обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Испания - Швейцария, которые встречались в рамках третьего тура Лиги Наций. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый форвардом «Реала Сосьедад» Микелем Оярсабалем. Благодаря этой победе Испания закрепилась на первом месте в четвертой группе, где также выступает сборная Украины. У Фурии Роха семь баллов, у Бундестим - 5, у Украины - 3, у Швейцарии - 1.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. Третий тур
Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярсабаль 13

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В статье: Испания Швейцария Микель Оярсабаль
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