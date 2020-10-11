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Соболь: Наверное, стоило сыграть плотнее с Рюдигером в эпизоде с первым пропущенным

Лига наций УЕФА
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Эдуард недооценил возможности защитника "Челси"

Соболь: Наверное, стоило сыграть плотнее с Рюдигером в эпизоде с первым пропущенным
Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал поражение в 3-м туре Лиги наций против Германии (1:2).

- Если сравнить два последних матча сборной Украины. Чем запомнилась сборная Германии?

– Два хороших матча с Францией и Германией. Конечно, на поле видно, что игроки высокого уровня. Очень высокая скорость игры. Но мы из предыдущей встречи вынесли ошибки, которые тогда допускали. Проявили характер, все ребята были серьезно настроены. Думаю, это было видно на поле.

- После матча с Францией Шевченко устроил вам небольшой разнос. Это сказывается?

– У каждого есть самолюбие. После таких обидных поражений хочется выйти на следующий матч и показать, что это была ошибка. С Германией все были сконцентрированы, старались выполнять ту тактику, которую просил тренерский штаб. Моментами очень хорошо у нас получалось.

- Как прокомментируешь первый пропущенный Украины? Ты в этом эпизоде тоже участвовал.

– Стандарт, получился маленький рикошет. Я старался Рюдигера выдавить на фланг. Ему удалось сделать прострел, пропустили. Наверное, в этом моменте нужно было ближе с ним играть. Это уже разберем на тактическом занятии, тренеры укажут на ошибки.

- Откуда брались силы в концовке матча? Было видно, что Украина завелась.

– Немалую роль сыграли болельщики, которые были на трибунах. Естественно, при пустом стадионе немного не те эмоции. В матче с Германией нас болельщики поддерживали, было приятно. Это придавало дополнительные силы, – сказал Соболь в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Украина Германия Эдуард Соболь
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