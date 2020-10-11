Шевченко: Теперь самое главное – это восстановиться к матчу с Испанией

Главный тренер Украины Андрей Шевченко высказался после матча со сборной Германии (1:2) в Лиге Наций.

— Андрей Николаевич, какие самые позитивные моменты вы бы могли отметить в матче с Германией, несмотря на поражение в этот вечер?

— Конечно, самый позитивный момент — это зрители на трибунах. Футбол игра для зрителей. Это совсем другие эмоции. Было очень приятно, что был аншлаг. Для нас это было важно. Это самый позитивный момент матча.

Что касается игры, приятно, что все отдавались на поле, особенно после проблем, с которыми мы столкнулись. Была правильная реакция у ребят после Франции. Они выполнили установку. Мы изменили модель игры. Мы должны приспосабливаться к тому, что имеем. Игроки, которые вышли, играли первый раз официальный матч и проявили себя очень хорошо.

— Чего ожидать украинским болельщикам в этой Лиге наций?

— Для меня это подготовка к финальной части Евро и подготовка к отбору чемпионата мира. Если у нас получится остаться в этой группе, будет хорошо. Проблемы, которые возникли, в том числе из-за коронавируса, повлияли на нашу игру. У нас, если выпадает 1-2 игрока, уже проблема. Но у нас выпало больше 10 футболистов. Но мы сознательно пошли на такой эксперимент. Может, кто-то из ребят в скором времени завоюет место в основном составе.

Если взять, например, дистанцию беговой работы игроков Динамо и Шахтера, то мы не можем сравниться с топ-чемпионатами Европы. Надо, чтобы ребята играли на другом уровне и на других скоростях. Это большая разница в современном футболе. Это влияет на уровень и игру тоже достаточно сильно.

— Хватит ли еще сил на игру со сборной Испании? Надо ли будет проходить команде еще один тест?

— Да, нас ждет еще один тест на коронавирус. Это обязательная процедура. Довызывать никого не планируем. Сейчас самое главное восстановиться. Был тяжелый матч. Скамейка у нас маленькая, но вызывать для количества никого не буду. Будем смотреть на тех, на кого мы можем рассчитывать в будущем, – сказал Шевченко после игры.