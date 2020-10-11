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Шевченко: Теперь самое главное – это восстановиться к матчу с Испанией

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

На игроков выпали очень большие нагрузки

Шевченко: Теперь самое главное – это восстановиться к матчу с Испанией
Новина українською

Главный тренер Украины Андрей Шевченко высказался после матча со сборной Германии (1:2) в Лиге Наций.

— Андрей Николаевич, какие самые позитивные моменты вы бы могли отметить в матче с Германией, несмотря на поражение в этот вечер?

— Конечно, самый позитивный момент — это зрители на трибунах. Футбол игра для зрителей. Это совсем другие эмоции. Было очень приятно, что был аншлаг. Для нас это было важно. Это самый позитивный момент матча.

Что касается игры, приятно, что все отдавались на поле, особенно после проблем, с которыми мы столкнулись. Была правильная реакция у ребят после Франции. Они выполнили установку. Мы изменили модель игры. Мы должны приспосабливаться к тому, что имеем. Игроки, которые вышли, играли первый раз официальный матч и проявили себя очень хорошо.

— Чего ожидать украинским болельщикам в этой Лиге наций?

— Для меня это подготовка к финальной части Евро и подготовка к отбору чемпионата мира. Если у нас получится остаться в этой группе, будет хорошо. Проблемы, которые возникли, в том числе из-за коронавируса, повлияли на нашу игру. У нас, если выпадает 1-2 игрока, уже проблема. Но у нас выпало больше 10 футболистов. Но мы сознательно пошли на такой эксперимент. Может, кто-то из ребят в скором времени завоюет место в основном составе.

Если взять, например, дистанцию беговой работы игроков Динамо и Шахтера, то мы не можем сравниться с топ-чемпионатами Европы. Надо, чтобы ребята играли на другом уровне и на других скоростях. Это большая разница в современном футболе. Это влияет на уровень и игру тоже достаточно сильно.

— Хватит ли еще сил на игру со сборной Испании? Надо ли будет проходить команде еще один тест?

— Да, нас ждет еще один тест на коронавирус. Это обязательная процедура. Довызывать никого не планируем. Сейчас самое главное восстановиться. Был тяжелый матч. Скамейка у нас маленькая, но вызывать для количества никого не буду. Будем смотреть на тех, на кого мы можем рассчитывать в будущем, – сказал Шевченко после игры.

Напомним, Украина сыграет домашний матч с Испанией во вторник, 13 октября.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (7)
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Maldini (Киев)
11.10.2020 в 09:54
НЕМЦЫ МОГЛИ И БОЛЬШЕ ЗАБИТЬ,НО ОНО ИМ нужнО?Какока сборная.таков и чемпионат Украины?!ПОНАБИРАЛИ БРАЗИЛОВ И РАДУЮТСЯ ?!Тренеры и румыны и грузины,и сербы идр.зачем???Дайте работать СВОИМ!Будут тогда и футболисты. и сборная!!!А так работаем на "дядю!"
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+1
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
11.10.2020 в 09:52
Категорично не згоден з тезою, що "Ліґа Націй" - це лише підготовка до Евро та до відбору до Мондіялю. ЛН через диференційованість збірних вже за кілька років обійде за популярністю ЧЄ. Тому, завдання номер раз - це залишитися в лізі А (обійти швейцарців). І це важливіше, ніж "підготовка до Євро". Тут - питання ПРЕСТИЖУ, там - не перемога, а УЧАСТЬ.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.10.2020 в 08:49
Головне щоб таких уродів як кривоногий Коваленко не було у старті
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+5
-3
Леонід Скачков (Рівне)
11.10.2020 в 09:04
По великому рахунку,вся команда кривонога.Нормальний пас віддать не можуть.Претензій,попри помилку,не має бути тільки до Бущана.
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
11.10.2020 в 09:40
Так Бущан не кривоногий, а криворукий.
+2
-2
aleks68
11.10.2020 в 10:36
главное чтобы на этом сайте не было тебя тупоголовая жертва аборта.лижи суркисам и не гавкай
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0
-2
Пришта Литин (Киев)
11.10.2020 в 10:45
Захлебнешься желчью, жертва аборта.
0
0


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