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Лёв: Должны были снимать вопрос о победителе гораздо раньше

Лига наций УЕФА
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Наставник хотел получить более убедительный счет

Лёв: Должны были снимать вопрос о победителе гораздо раньше
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался после игры с Украиной (2:1) в Лиге Наций.

"Я рад, что нам удалось победить, хотя окончательно решать задачу мы должны были еще раньше. Пенальти в наши ворота был необязательным. Пожалуй, мы не дали сопернику ни одной возможности забить с игры.

В некоторых эпизодах мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Но в то же время весьма уверенно играли в обороне. Если играем в три защитника, то им необходимо выводить мяч из обороны с помощью дриблинга. Хотя это не так просто. Особенно, если тебя в этом время атакуют втроем.

Думаю, есть смысл сыграть в схожем составе и против Швейцарии во вторник. Мы впервые за десять месяцев играем с таким подбором футболистов. Если обойдется без травм, то сохраню этот состав", – цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Во вторник Германия примет Швейцарию. Игра начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Йоахим Лев Швейцария
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