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Защитник МЮ может отказаться от выступлений за сборную Англии

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Стиль Ван-Биссаки слишком старомоден для "трех львов"?

Защитник МЮ может отказаться от выступлений за сборную Англии
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака может отказаться от выступлений за сборную Англии.

Поиграв за Англию и Демократическую Республику Конго на различных юношеских уровнях, свою взрослую международную карьеру Ван-Биссака собирался связать с командой "трех львов".

Однако 22-летний фулбек так и не дебютировал за Англию. В августе 2019-го Аарон был приглашен Саутгейтом на отборочные поединки Евро-2020 против Косово и Болгарии, но из-за травмы на вызов не откликнулся, так что все еще может выступать за сборную ДР Конго.

Недавно в своей биографии в инстаграме Аарон заменил английский флаг на флаг ДР Конго, и Daily Mirror рассматривает это как намек о готовности 22-летнего защитника начать выступать за африканскую сборную.

Конкуренцию у защитника "Юнайтед" в сборной выигрывает Трент Александер-Арнольд, а помимо него есть еще Кайл Уокер, Рис Джеймс, недавно дебютировавший в игре с Уэльсом (3:0), Киран Триппьер, а также юный вундеркид "Брайтона" Тарик Лэмпти.

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В статье: Англия Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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