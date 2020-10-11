“Даже против такой слабой Украины, Германия дрожала до последней секунды”. Обзор немецких СМИ после матча Лиги наций

“С этой сборной невозможно идентифицироваться на сто процентов. Нужно вернуть национальной команде привлекательность. Надеюсь, что футбол сборной сможет нам еще приносить радость”. Бундестим утрачивает свою популярность в Германии и слова Бастиана Швайнштайгера, сказанные в эфире телеканала ARD после матча с Украиной, являются этому подтверждением. Йоахима Лева критикуют за игру в три центрбека, за небольшое количество голевых моментов и “дрожь” в конце матча, когда Украина отыграла один гол с пенальти. Против “желто-синих”, ослабленных потерей ключевых футболистов, ожидался совсем другой футбол.

Германия начала матч осторожно, опасаясь не выиграть свой седьмой матч в Лиге наций, пишет Der Spiegel. Гости часто теряли мяч в билд-апе, и показательно, что забили после индивидуальных действий двух защитников у чужих ворот.

“Украина была мало заинтересована в игре в футбол, ее план состоял в том, чтобы защищаться и контратаковать. Первая часть плана работала местами неплохо, вторая – нет”, – рассказывает о матче берлинская газета Der Tagesspiegel. “Для Германии это был тест на терпеливость. До первого гола гостям мало удавалось пройти оборону Украины”.

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Почему Германия была настолько малоактивна на первых минутах? Вышеуказанный Швайнштайгер указывает, что тройка центрбеков Гинтер - Зюле - Рюдигер была слаба в начальной фазе атак, из-за чего слишком глубоко приходилось опускаться Киммиху и Кроосу.

“Восемь игроков играли в защите, три – в атаке”, – пишет Die Zeit про игру сборной Германии. “Украина – это футбольная страна, больше, чем Россия, но у нее были команды посильнее. Хозяева потеряли много игроков из-за вируса, и в воротах был четвертый кипер Бущан. Три дня назад эта команда проиграла со счетом 1:7. Даже против такого избитого и слабого соперника, Германия едва смогла провести несколько хороших атак. Пришлось дрожать до финального свистка”.

“Die Dreierkette muss weg!” (нужно отказаться от трех защитников) – поддерживает сентимент коллег главный репортер Sport1 Флориан Платтенберг. “С тройкой центрбеков Германия не выиграла ни у Аргентины, ни у Испании, ни у Швейцарии. Первая за семь попыток победа в Лиге наций была добыта благодаря индивидуальному действию Рюдигера и ошибке вратаря. Система Лева не революционна. Она не приносит радости и энтузиазма. Германия должна вернуться к доминированию. Контратаковать можно против более сильных соперников”. Платтенберг совершенно не видит логику в выборе Лева: “У сборной Германии много атакующих талантов, и нет высококлассных игроков в обороне. Зачем же тогда выпускать пять защитников?”

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“Сборная Германия допустила слишком много ошибок против неопытной, ослабленной команды. Соперник посильнее Украины мог бы воспользоваться многочисленными ошибками сборной DFB”, – пишет Süddeutsche Zeitung. “Рюдигер сделал ассист Гинтеру – этот эпизод идеально иллюстрирует не самую привлекательную игру Германии против Украины. Возможно, пройдет много времени, прежде чем Германия снова будет играть с уверенностью”.

Такие же выводы можно встретить у Spox: “Игра против Украины не вселяет оптимизма перед Евро. Малопривлекательная игровая философия и базовая тактическая модель вызывают все больше вопросов. Даже против Украины, ослабленной отсутствием ключевых футболистов, Лев решил сыграть в три защитника. Эта система не подходит национальной команде. Так можно будет и вылететь из группы Евро, где будут не Турция и Украина, а Франция и Португалия”.

Немецкие СМИ часто указывали, что против них играла не самая сильная версия сборной Украины, поэтому лестных комментариев в адрес Бундестима было немного. Автор первого гола Матиас Гинтер и форвард Серж Гнабри также признали, что Германия провела не самую лучшую игру. Однако Йоахим Лев отмахивается от критики, призывает смотреть в будущее и рассматривать данный матч в широком контексте. Пока его мало понимают.