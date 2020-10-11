  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Харри Кейн пропустит игру с Бельгией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн пропустит игру с Бельгией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Форвард получил повреждение на тренировке

Харри Кейн пропустит игру с Бельгией
Новина українською

Нападающий сборной Англии Харри Кейн, вероятнее всего, не сыграет в сегодняшнем матче против Бельгии в Лиге Наций.

По информации The Telegraph, на этой неделе Харри получил мышечное повреждение на тренировке.

Стоит отметить, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт прислушался к своему коллеге Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" и позволил Кейну отдохнуть во время товарищеского матча против Уэльса в минувший четверг. Харри специально берегли к игре с Бельгией, но вмешались обстоятельства.

Вероятнее всего, капитана в центре нападения заменит Доминик Калверт-Льюин, забивший 9 голов в 6 матчах за "Эвертон" в этом сезоне. В среду Калверт дебютировал за сборную Англии в поединке против Уэльса (3:0), не забыв при этом отметиться первым голом за "трех львов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...