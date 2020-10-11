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Харри Кейн пропустит игру с Бельгией
Форвард получил повреждение на тренировке
Нападающий сборной Англии Харри Кейн, вероятнее всего, не сыграет в сегодняшнем матче против Бельгии в Лиге Наций.
По информации The Telegraph, на этой неделе Харри получил мышечное повреждение на тренировке.
Стоит отметить, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт прислушался к своему коллеге Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" и позволил Кейну отдохнуть во время товарищеского матча против Уэльса в минувший четверг. Харри специально берегли к игре с Бельгией, но вмешались обстоятельства.
Вероятнее всего, капитана в центре нападения заменит Доминик Калверт-Льюин, забивший 9 голов в 6 матчах за "Эвертон" в этом сезоне. В среду Калверт дебютировал за сборную Англии в поединке против Уэльса (3:0), не забыв при этом отметиться первым голом за "трех львов".
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