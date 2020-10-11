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Малиновский: Жаль, что пропущу игру с Испанией, не знал о карточке до игры
Сборной определенно будет не хватать качеств Руслана
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о поражении национальной команды в матче Лиги наций с Германией (1:2).
"Получилась тяжелая игра против хорошего соперника. У них многие ребята выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением. В этом матче мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно.
Жаль, что пропущу следующую игру. Если честно, я до матча не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать?", – сказал Малиновский "Футбол NEWS".
Малиновский из-за дисквалификации пропустит матч Лиги наций с Испанией, который состоится 13 октября.
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