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Лига наций УЕФА

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Малиновский: Жаль, что пропущу игру с Испанией, не знал о карточке до игры

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Сборной определенно будет не хватать качеств Руслана

Малиновский: Жаль, что пропущу игру с Испанией, не знал о карточке до игры
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о поражении национальной команды в матче Лиги наций с Германией (1:2).

"Получилась тяжелая игра против хорошего соперника. У них многие ребята выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением. В этом матче мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно.

Жаль, что пропущу следующую игру. Если честно, я до матча не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать?", – сказал Малиновский "Футбол NEWS".

Малиновский из-за дисквалификации пропустит матч Лиги наций с Испанией, который состоится 13 октября.

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В статье: Украина Испания Руслан Малиновский
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Комментарии (6)
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sawyer1936
11.10.2020 в 14:34
Ну хорошо хоть сейчас ему сказали.
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poolvetrum (Київ)
11.10.2020 в 14:32
Маліновський: "Не знав, що за поразку не нараховують очків".
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аалекс ( Крым)
11.10.2020 в 14:27
Менеджмент на высшем уровне. Хотя может пусть лучше с испанцами, все равно шансов не много. А на более решающие игры будет чистый.
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Kolibri (Киевоград)
11.10.2020 в 14:21
Плохо, что пропустит(
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2020 в 14:15
вообще бараны, что ли?
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2020 в 13:43
Тренерский штаб тоже не знал??
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